Cod roșu în Sănătatea românească: din primii 200 de rezidenți, în ordinea mediilor, 1 a ales chirurgia generală, 6 au ales ATI, iar 33 au ales cele două specialități care țin de medicina de înfrumusețare. O singură specialitate le-a depășit 

La recentul examen pentru rezidențiat, care se dă la finalul facultății de Medicină, prima specialitate care s-a ocupat, în ordinea mediilor, a fost dermatologia. Statistica solicitată de HotNews de la organizatori arată că pentru cele două specialități care țin de medicina de înfrumusețare – dermatovenerologia și chirurgia plastică – au optat 33 dintre primii 200 de viitori medici rezidenți. Unul din șase. Ele sunt depășite doar de cardiologie, pentru care au optat 47 de rezidenți din cei mai bine 200 de studenți notați.

În schimb, un singur candidat din primii 200 a optat pentru chirurgie generală.

Au existat însă candidați care au optat pentru alte specialități chirurgicale: obstetrică-ginecologie (5 din primii 200), oftalmologie (4), neurochirurgie (2) și otorinolaringologie (ORL – 2 candidați). Chirurgia pediatrică, chirurgia cardiovasculară, ortopedia sau urologia, specialități chirurgicale și ele, nu se regăsesc în preferințele primilor 200 de absolvenți.

Examenul de rezidențiat a avut loc duminică, 16 noiembrie. Următoarea duminică, 23 noiembrie, a început repartizarea specialităților, în funcție de note. Au participat aproape 7.000 de studenți, dintre care 5.179 au promovat.

Iată cum arată, conform datelor anonimizate primite de HotNews de la organizatori, opțiunile primilor 10 candidați la intrarea în rezidențiat, cei cu notele cele mai mari. Cardiologia și Dermatologia au fost la egalitate – pentru fiecare dintre ele au optat câte 3 candidați:

1. Nota 944 – Cardiologie;

2. Nota 935 – Neurologie;

3. Nota 935 – Oncologie;

4. Nota 934 – Cardiologie;

5. Nota 932 – Obstetrică – ginecologie;

6. Nota 932 – Dermatovenerologie;

7. Nota 932 – Anatomie patologică;

8. Nota 929 – Cardiologie;

9. Nota 929 – Dermatovenerologie;

10. Nota 929 – Dermatovenerologie.

Dacă extindem lista la primii 50 de candidați la rezidențiat:

Cardiologie – 12 candidați;

Radiologie-imagistică medicală – 7 candidați;

Dermatovenerologie – 6 candidați;

Neurologie – 4 candidați;

Psihiatrie – 4 candidați;

Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie – 3 candidați;

Anestezie – Terapie Intensivă – 2 candidați;

Oncologie medicală –un candidat;

Obstetrică-ginecologie – un candidat;

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – un candidat;

Chirurgie generală – un candidat;

Endocrinologie – un candidat;

Anatomie patologică – un candidat;

Neurochirurgie – un candidat;

Gastroenterologie – un candidat.

Din statistica primilor 50 de candidați, comunicată de comisia de repartizare, lipsesc 4 viitori medici rezidenți, deoarece lista nu include candidații înscriși la rezidențiat la ministerele cu rețea sanitară proprie – Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Educației. Aceștia își aleg separat specialitatea pe care o urmează la rezidențiat, în rețeaua sanitară a acestor ministere.

Dacă extindem la primii 200, harta opțiunilor preferate devine și mai clară.

Cardiologia, opțiunea numărul 1 la rezidențiat 2025

47 dintre primii 200 de candidați la intrarea în pregătirea în rezidențiat au ales Cardiologia.

Câți viitori medici rezidenți cu cele mai mari note au optat pentru Cardiologie:

12 din primii 50;

22 din primii 100;

47 din primii 200.

„Cardiologia este cea mai importantă, în condițiile în care bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate în țara noastră. Cei mai buni viitori medici rezidenți, cu cele mai mari punctaje, au optat pentru cardiologie”, a spus, într-un dialog cu HotNews, prof. dr. Cătălina Poiană, coordonatoarea comisiei de repartizare la rezidențiat și președintele Colegiului Medicilor din România.

Prof. Dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România / Sursa foto: Colegiul Medicilor din România – Facebook.com

Ea consideră că „se vede clar că medicii noștri sunt serioși și își doresc să facă cardiologie, radiologie, neurologie etc.”

Dermatovenerologia „s-a dat” prima. Doar 60 de locuri în toată țara

E adevărat că dermatovenerologia „a fost prima specialitate medicală la care s-au epuizat locurile la concursul de intrare în rezidențiat, deoarece au fost doar 60 de locuri scoase la concurs în toată țara”, spune prof. dr. Cătălina Poiană, sefa comisiei de repartizare, în dialogul cu HotNews. La chirurgie plastică au fost 59 de locuri.

Prin comparație, arată Cătălina Poiană, la Cardiologie au fost scoase la concurs 189 de locuri.

Iar specialitatea medicală cu cele mai multe locuri scoase la concurs a fost Medicina de familie, cu 640 de locuri. „Este cea mai deficitară și are cel mai mare număr de medici în prag de pensie”, arată Cătălina Poiană.

„Nu putem compara o specialitate medicală cu 60 de locuri scoase la concurs cu una la care se scot la concurs de câteva ori mai multe locuri. Cea cu număr mai mic de locuri se epuizează mai rapid”, adaugă președintele Colegiului Medicilor.

Politica de scoatere a locurilor la concurs „ține de doi factori: de resursa umană – au prioritate specialitățile medicale deficitare – și de capacitatea de pregătire a Universităților de Medicină și Farmacie”, mai spune prof. dr. Cătălina Poiană, care este și prorectorul UMF „Carol Davila” din București.

Dermato – a doua cea mai „râvnită” specialitate

24 dintre primii 200 de candidați la intrarea în rezidențiat, în ordinea notelor, au ales Dermatovenerologia. Aproape unul din opt.

Câți viitori medici rezidenți cu cele mai mari note au optat pentru Dermatovenerologie:

6 din primii 50;

13 din primii 100;

24 din primii 200.

Chirurgia plastică – specialitate „înrudită” cu Dermatovenerogia, deoarece mulți chirurgi plasticieni se orientează către medicina de înfrumusețare, nu către secțiile de arși din spitale – a fost aleasă de 9 din primii 200 de candidați la rezidențiat.

Câți viitori medici rezidenți cu cele mai mari note au optat pentru Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie:

3 din primii 50;

5 din primii 100;

9 din primii 200.

Câți viitori rezidenți au optat pentru Dermatovenerologie și Chirurgie plastică, însumat:

9 din primii 50;

18 din primii 100;

33 din primii 200.

Specializări de care e nevoie, dar nu sunt alese de rezidenții cu note mari: chirurgie și ATI

Anul acesta, specialitățile medicale cu cele mai multe locuri scoase la concurs au fost medicină de familie – 641, medicină internă – 190, cardiologie – 189, chirurgie generală – 181, anestezie și terapie intensivă – 180, pediatrie – 152 și obstetrică-ginecologie – 148.

Radiologia a fost a treia opțiune la rezidențiat

Anul acesta, specialitatea Radiologie-imagistică medicală a fost a treia cea mai frecventă opțiune în rândul viitorilor medici cu notele cele mai mari la intrarea în rezidențiat.

Câți viitori rezidenți au optat pentru Radiologie- imagistică medicală:

7 din primii 50;

13 din primii 100;

22 din primii 200.

Neurologia și psihiatria, în top

Și Neurologia și Psihiatria s-au numărat printre specialitățile care s-au regăsit în preferințele multor viitori medici rezidenți. Pentru fiecare dintre ele au optat câte 15 dintre primii 200 de candidați cu cele mai mari note.

Câți viitori medici rezidenți cu cele mai mari note au optat pentru Neurologie:

4 din primii 50;

10 din primii 100;

15 din primii 200.

Câți viitori medici rezidenți cu cele mai mari note au optat pentru Psihiatrie:

4 din primii 50;

7 din primii 100;

15 din primii 200.

Un singur candidat din primii 200 a optat pentru chirurgie generală

Un singur candidat din primii 200 a optat pentru chirurgie generală – cel care a obținut a 18-a cea mai bună notă: 927.

Neurochirurgia a fost aleasă de doar doi din primii 200 de candidați: cel aflat pe locul 31, respectiv 187, în ordinea notelor.

6 din primii 200 au optat pentru ATI

Pentru Anestezie și Terapie Intensivă – o altă specialitate medicală percepută ca fiind foarte grea – au optat doi din primii 50 de candidați și, în total, șase din primii 100. Dintre candidații de pe locurile 100 – 200, niciunul nu a ales ATI. În total, din primii 200, 6 au ales ATI.

Medicina de familie – specialitatea cu cel mai mare deficit de personal și pentru care s-au scos anul acesta la concurs cele mai multe locuri – nu a fost aleasă de niciunul dintre primii 200 de candidați.

Rezidențiat în 13 universități din țară

Programul de pregătire în rezidențiat este derulat de 13 universități de Medicină și Farmacie din țară – București (UMF „Carol Davila” și Universitatea „Titu Maiorescu”), Arad, Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara.

Durata programului de pregătire în rezidențiat variază între 3 și 7 ani, în funcție de specialitatea medicală.