Codul galben de vijelii a fost extins. Harta zonelor unde se așteaptă ploi torențiale

Meteorologii au extins avertizarea cod galben de furtuni, care intră în vigoare vineri, începând cu ora 12.

Alerta meteo este în vigoare până diseară, la ora 21, conform ANM, care a actulizat harta zonelor vizate.

Potrivit meteorologilor, vor fi afectate cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Inclusiv Capitala se va afla sub cod galben de vijelii.

Astfel, vineri, între 12 și 12, în zonele menționate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Cod galben de vijelii în intervalul 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21. Sursă foto: ANM

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, a mai precizat ANM.