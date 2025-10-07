Codul roșu: prima reacție a Inspectoratului Școlar București / Ce spune Prefectura: „În câteva ore”

De marți seara, ora 21.00, ANM a emis cod roșu pentru București și Ilfov, iar ISU a făcut recomandări. În Constanța și, recent, Ialomița, s-a anunțat că școlile vor fi miercuri închise.

HotNews a contactat Inspectoratul Școlar al Municipiului București după recomandarea ISU: „Amânați activitățile în aer liber!”. Bucureștiul și Ilfovul vor intra de marți, până miercuri seara, în cod roșu din cauza ploilor.

„În Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

„Nu am luat o decizie, încă nu știm, vom anunța în momentul în care o vom lua”, a comunicat departamentul purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, la întrebarea HotNews.

Contactat de HotNews, prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, spune că se discută această decizie. „Momentan suntem în discuții. Vom avea o ședință un pic mai încolo pe tema asta. Evident că nu vrem să speriem oamenii. O astfel de decizie trebuie să fie destul de calculată. Cu siguranță în orele următoare o să știm sigur”, a declarat prefectul.

În Constanța și Ialomița, unde va fi de asemenea cod roșu s-a decis ca miercuri școlile să fie închise, decizia s-a luat la nivel județean, Ministerul Educației aprobând hotărârea.

Județele Giurgiu și Călărași nu au luat încă o decizie în ceea ce privește închiderea școlilor. În Călărași, managementul ISJ și reprezentanți ai ISU se află într-o ședință, iar o decizie urmează să fie luată în următoarea oră.

Inspectorul Școlar General Adjunct al ISJ Giurgiu a explicat că „există discuții în acest sens (n.r. privind închiderea școlilor), dar încă nu avem o informație certă”.