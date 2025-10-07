Codul roșu: Solicitarea lui Raed Arafat pentru populație: „Activați mesajele RO-Alert” / Ce trebuie să aibă oamenii în casă

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au dispus mobilizarea forțelor de intervenție în zonele aflate sub cod roșu de ploi, a anunțat marți Raed Arafat, la Digi24. Șeful DSU le-a cerut oamenilor să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-Alert.

Vremea rea va atinge un apogeu miercuri, zi pentru care meteorologii au emis un cod roșu pentru București și cinci județe, dar și alte alerte meteo valabile în aproximativ jumătate de țară.

Meteorologii spun că se vor acumula cantități de apă care pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140 l/mp.

În acest context, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că a fost ridicat nivelul de alertă în județele vizate de fenomene meteo extreme.

„Din alertele pe care le avem de la ANM, noi, de ieri, am transmis prefecților din zonele aflate sub cod portocaliu și cod roșu indicații de a convoca comitetele pentru situații de urgență și de a lua măsuri”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.

Arafat a precizat că inspectoratele pentru situații de urgență sunt deja în curs de mobilizare.

„Pe partea de pregătire a forțelor de intervenție, inspectoratul este în curs de a realiza manevre de forțe și de a trimite oameni în zonele de cod roșu. Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a explicat șeful DSU.

Arafat spune ce trebuie să aibă oamenii la îndemână

În același timp, Raed Arafat a transmis un mesaj de precauție către populație: „Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert”, a spus el.

El a explicat că sistemul RO-Alert va fi principalul mijloc de comunicare, alături de mass-media și conturile oficiale ale DSU.

„Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale. RO-Alert îl folosim pentru avertizări imediate, iar populația va fi ținută informată”, a adăugt el.

Șeful DSU a precizat că, în perioada codului roșu, pot apărea fenomene neprevăzute și oamenii trebuie să fie pregătiți:

„Dacă apare ceva dincolo de avertizarea de bază, trebuie să înțeleagă că pe toată durata codului pot apărea fenomene și trebuie să fie pregătiți, între orele 21:00 și 15:00 mâine după-amiază”, a mai spus Arafat, care a recomandat ca oamenii să aibă la îndemână alimente, apă și medicamente pentru bolnavii cronici.

„Populația trebuie să aibă și o lanternă, în caz că nu este curent, și un radio prin care să asculte recomandările autorităților, dacă nu au acces la TV sau alte mijloace de informare”, a adăugat șeful DSU.