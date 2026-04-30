Armata SUA vrea să desfășoare împotriva Iranului o armă pe care nu a mai folosit-o niciodată în război. Ce urmează în Orientul Mijlociu

Racheta Dark Eagle are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 de kilometri, este capabilă să atingă viteze de peste 6.100 de kilometri pe oră și poate manevra pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană, scrie Bloomberg.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a solicitat permisiunea de a desfășura rachete hipersonice „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu pentru posibile lovituri împotriva Iranului, au declarat surse informate pentru Bloomberg.

Potrivit acestora, oficialii comandamentului au justificat această măsură invocând faptul că Teheranul și-a desfășurat lansatoarele dincolo de raza de acțiune a rachetelor ghidate cu precizie, capabile să lovească ținte aflate la o distanță de peste 480 de kilometri.

Armata are nevoie acum de un sistem cu rază de acțiune mai mare pentru a distruge rachetele iraniene.

O decizie finală privind trimiterea rachetelor în Orientul Mijlociu nu a fost încă luată, au menționat sursele Bloomberg.

Racheta nu a fost declarată încă pe deplin operațională

Costul fiecărei rachete, fabricate de Lockheed Martin, este estimat la aproximativ 15 milioane de dolari. SUA nu dețin mai mult de opt astfel de rachete.

Dacă cererea va fi aprobată, SUA vor desfășura pentru prima dată această rachetă hipersonică, care înregistrează întârzieri considerabile față de calendarul stabilit și nu a fost declarată încă pe deplin operațională, în timp ce Rusia și China și-au desfășurat deja propriile versiuni.

Dincolo de atingerea țintelor din Iran, această măsură are prin urmare scopul de a semnala Rusiei și Chinei că SUA dețin tehnologii militare avansate, a adăugat sursa Bloomberg.

Posibile noi acțiuni împotriva Iranului

Solicitarea de a desfășura rachete hipersonice în zona de conflict vine pe fondul armistițiului dintre SUA și Iran, în vigoare din 9 aprilie. Singura rundă de negocieri s-a soldat cu un eșec, iar alte tratative nu au mai fost organizate.

Potrivit unor surse Axios, amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, îl va informa pe președintele Donald Trump, pe 30 aprilie, cu privire la posibile noi acțiuni împotriva Iranului.

Axios a scris despre un posibil plan pentru o serie de lovituri „scurte și puternice” împotriva Iranului, care vizează, printre altele, infrastructura.

Washingtonul speră în același timp că Teheranul se va întoarce apoi la masa negocierilor și va da dovadă de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește problema nucleară.

Trump a respins anterior planul Teheranului de a pune capăt războiului și de a deschide Strâmtoarea Ormuz, amânând discuțiile privind programul nuclear al țării.

Liderul de la Casa Albă a ordonat în schimb pregătiri pentru o blocadă navală prelungită a Iranului, sperând că presiunea asupra economiei țării, inclusiv restricțiile asupra exporturilor de petrol, ar forța Teheranul să capituleze, au declarat surse pentru The Wall Street Journal.

În același timp, surse Axios au menționat că Trump lua în considerare posibilitatea unei noi acțiuni militare dacă Iranul nu se retrage.