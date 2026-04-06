Un comandant rus de rang înalt a murit după ce aeronava care îl transporta s-a prăbușit în Crimeea

Un comandant de rang înalt al forțelor aeriene ruse a murit după ce un avion militar de transport s-a prăbușit săptămâna trecută în Crimeea aflată sub control rusesc, accident în care și-au pierdut viața 30 de persoane, potrivit unui oficial de rang înalt citat luni de presa rusă, preluată de Reuters.

Alexander Otroșcenko, comandantul Armatei 45 a Forțelor Aeriene și Apărării Antiaeriene ale Flotei de Nord, a murit în accident, a declarat Andrei Cibis, guvernatorul regiunii nordice Murmansk, unde este staționată flota.

Avionul militar de transport An-26 s-a prăbușit pe un versant stâncos în Crimeea, în data de 31 martie. Ministerul rus al Apărării a anunțat la scurt timp că o defecțiune tehnică a fost cauza preliminară a accidentului. Toate cele 29 de persoane aflate la bord au murit în accident.

Aeronava An-26 se află în serviciul forțelor aeriene ruse încă de la sfârșitul anilor 1960 și a fost folosit inclusiv de companii aeriene pentru transport de marfă, însă modelul a fost implicat în mai multe accidente mortale în ultimul deceniu.

Un An-26 ucrainean s-a prăbușit în timpul unui zbor în regiunea sud-estică Zaporijjia din Ucraina, în 2022, provocând moartea unei persoane. Un alt avion s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în nord-estul Ucrainei, în 2020, ucigând toate persoanele aflate la bord, cu excepția uneia, din totalul de 27.

Opt persoane, inclusiv cinci cetățeni ruși, au murit după ce un An-26 s-a prăbușit în Sudanul de Sud în 2020. Patru dintre cele 10 persoane aflate la bord au murit când un An-26 s-a prăbușit la aterizare în Coasta de Fildeș, în Africa de Vest, în 2017.