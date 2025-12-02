Sari direct la conținut
Comandanții armatei ruse revendică, în fața lui Putin, „eliberarea” orașelor Pokrovsk și Vovchansk din Ucraina

Soldați ucraineni din regiunea Zaporojie trag cu un obuzier D-30 de 122 mm asupra pozițiilor trupelor ruse în direcția orașului Pokrovsk, din regiunea Donețk, pe 20 noiembrie 2025. FOTO: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Comandanții militari ruși i-au comunicat președintelui Vladimir Putin că forțele armate ale țării au cucerit orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk (Vovceansk), aflate pe linia frontului, a afirmat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presă Reuters.

Oficialii ucraineni nu au confirmat până acum că vreunul dintre aceste orașe a căzut în mâinile rușilor. Armata ucraineană a raportat luni aproximativ 43 de atacuri rusești efectuate în sectorul de front din jurul orașului-strategic Pokrovsk din regiunea Donețk.

Peskov, într-o înregistrare audio publicată de jurnaliștii acreditați la Kremlin, a spus că generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, i-a raportat lui Putin, în timpul unei vizite la un post de comandă militar, cucerirea orașului Pokrovsk, cunoscut în limba rusă sub numele de Krasnoarmeysk.

Obiectiv-cheie al Rusiei, în avansul lent al armatei sale prin regiunea Donețk, orașul Pokrovsk se află sub asediul forțelor Moscovei de luni de zile.

„Generalul de armată Gherasimov i-a raportat comandantului suprem (președintele Vladimir Putin, n.r.) eliberarea orașelor Pokrovsk (din regiunea Donețk) și Vovchansk (din regiunea Harkov), precum și rezultatele altor acțiuni ofensive ale trupelor în alte sectoare”, a spus Peskov.

Orașul Vovchansk, situat lângă granița cu Rusia, în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, este și el de mult timp scena unor lupte aprige.

Peskov a mai afirmat că un alt comandant, Valeri Solodchuk, i-a spus lui Putin că forțele ruse sunt angajate în operațiuni de „curățare” împotriva trupelor ucrainene din jurul Pokrovskului și al orașului Mîrnohrad din apropiere.

Un al treilea comandant, Andrei Ivanev, i-a raportat lui Putin despre avansul rușilor mai la sud, în regiunea ucraineană Zaporojie, și despre o operațiune pe care a descris-o ca fiind etapa inițială a cuceririi orașului Huliaipole.

