Cuba eliberează un lot de deținuți politici, sub egida Vaticanului

Primele puneri în libertate a unor deţinuţi au avut loc vineri în Cuba, la o zi după anunţul făcut de guvern cu privire la eliberarea anticipată a 51 de persoane sub egida Vaticanului, a anunţat organizaţia de apărare a drepturilor omului, Justicia11J, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Organizaţia indică pe platforma X că a putut „verifica eliberarea” a două persoane care participaseră la manifestaţii antiguvernamentale desfăşurate în 11 iulie 2021. Acestea fuseseră condamnate la 13 şi, respectiv, 14 ani de închisoare.

Manifestantul condamnat la 14 ani de închisoare şi repus în libertate se îndrepta spre domiciliul său din Havana, a confirmat AFP.

Regimul comunist de la Havana se află sub presiunea crescândă a Statelor Unite, care a impus o blocadă în ce privește livrările de petrol din Venezuela, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la alimente și transport și a provocat o criză severă de combustibil și întreruperi dese de furnizare de electricitate.