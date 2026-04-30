Comandanții militari îi vor prezenta astăzi lui Trump noi variante pentru războiul din Iran. Sunt luate în calcul trei opțiuni

Președintele SUA, Donald Trump, va fi informat joi de către șeful Comandamentului Central al SUA, Brad Cooper, cu privire la noile planuri pentru o eventuală acțiune militară împotriva Iranului, potrivit Axios și Reuters.

Informarea va avea loc joi, potrivit surselor Axios, care scrie că Washingtonul speră să facă Iranul mai flexibil la masa negocierilor privind problemele nucleare. În Războiul din Iran este în vigoare acum un fragil armistițiu, care durează de trei săptămâni.

Se așteaptă ca și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major al SUA, să participe la briefingul de joi.

CENTCOM a pregătit un plan pentru o serie de lovituri „scurte și puternice” asupra Iranului, care ar include probabil ținte de infrastructură, au spus sursele publicației.

Trump a amenințat anterior că va distruge infrastructura civilă a Iranului. Experții în drept internațional spun că astfel de atacuri pot constitui crime de război. Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzic atacurile asupra obiectivelor considerate esențiale pentru civili.

Ce variante mai sunt luate în calcul



Un alt plan care se așteaptă să fie prezentat lui Trump se concentrează pe preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a o redeschide traficului comercial, adaugă raportul. O astfel de operațiune ar putea implica forțe terestre.

Războiul cu Iranul, care rămâne nepopular în SUA, a zguduit piețele și a crescut prețurile petrolului. Războiul a aproape că a blocat traficul prin strâmtoarea prin care treceau aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

O altă opțiune care ar putea fi discutată în cadrul briefingului este o operațiune a forțelor speciale pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, a spus Axios.

Trump a spus de mai multe ori că apreciază programul nuclear al Iranului drept o amenințare iminentă.