Comisarul apărării îndeamnă UE să ia în calcul crearea unei forțe militare combinate. Kubilius vrea un „Consiliu European de Securitate”

Statele membre ar trebui să analizeze dacă să înființeze o forță militară combinată, care ar putea înlocui în cele din urmă trupele americane în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, duminică, potrivit AFP.

Oficialul a vehiculat ideea de a fi creată o „forță militar europeană puternică, permanentă, de 100.000 de trupe” ca posibilă opțiune pentru o mai bună protejare a continentului.

„Cum vom înlocui forța militară permanentă americană, de 100.000 de trupe, care este coloana vertebrală a forței militare în Europa?”, a întrebat el într-un discurs susținut în Suedia.

Sugestia vine în contextul preocupărilor stârnite în NATO de declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la o posibilă preluare a Groenlandei.

Îngrijorările legate de atitudinea actualului lider de la Casa Albă i-au făcut deja pe aliați să își intensifice eforturile de consolidare a armatelor naționale în fața amenințării reprezentate de Rusia.

Ideea de a înființa o armată europeană circulă de ani de zile, însă nu a prins tracțiune, deoarece națiunile sunt precaute când vine vorba de posibilitatea de a ceda controlul asupra armatelor.

SUA și-a presat aliații europeni să își tot mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

„În astfel de vremuri, nu ar trebui să evităm cele mai presante întrebări cu privire la pregătirea noastră instituțională pentru apărare”, a adăugat Kubilius, fost premier al Lituaniei.

Kubilius propune crearea unui „Consiliu European de Securitate”

În discursul său, comisarul european a pledat pentru crearea unui „Consiliu European de Securitate” format din puteri cheie, care să cuprindă eventual și Marea Britanie și care ar putea ajuta continentul să ia decizii cu privire la propria apărare mai rapid.

„Consiliul European de Securitate ar putea fi compus din membri cheie permanenți, alături de alți membri prin rotație”, a spus el.

„În total, în jur 10-12 membri, cu sarcina de a discuta cele mai importante probleme din apărare”, a adăugat Kubilius.

Primul obiectiv al unui organism de acest gen, consideră comisarul european pentru apărare, ar trebui să fie încercarea de a schimba dinamica războiului din Ucraina pentru a se asigura că Kievul nu va pierde.

„Trebuie să avem un răspuns clar – cum va schimba UE acest scenariu?”, a mai spus el.