Comisia Europeană a aprobat pe ce va cheltui România 16,6 miliarde de euro prin SAFE: „Estimăm că peste 50% din bani vor rămâne în țară”

„România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, fapt care înseamnă că planul României este aprobat la nivel european și intră în linie dreaptă pentru implementare”, a anunțat vineri Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului.

După finalizarea procedurilor naționale și semnarea contractului, vom putea accesa rapid un avans de 15%, esențial pentru demararea investițiilor, a precizat șeful Cancelariei într-o postare pe Facebook.

Producția tuturor programelor începe în toamnă

Planul prevede investiții strategice în înzestrarea Armatei, infrastructură critică și securitate, dar și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, prin mecanisme care asigură producție și valoare adăugată în România.

Pașii următori sunt:

Semnarea acordului de împrumut; Aprobarea programelor în Parlament; Semnarea contractelor individuale (doar pentru România) până la 31 mai; Semnarea contractelor comune de achiziție (Romania și alte state membre) până la finalul lunii iunie (termen care depinde și de ministerele din statele membre partenere).

„Dorim ca în toamnă să înceapă producția tuturor programelor altfel încât să le avem lucrate până în 2030. Din totalul celor 16,6 miliarde euro estimăm că peste 50% din bani vor rămâne în România”, a mai declarat Mihai Jurca.

Planul de achiziții SAFE: Pe ce cheltuie România 16,6 miliarde de euro

Guvernul a prezentat la sfârșitul lunii ianuarie din acest an programele ce vor beneficia de finanțarea militară SAFE și care vor trebui finalizate până în 2030.

Aproximativ 9,6 miliarde vor merge către achiziții militare, în timp ce peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea Autostrăzilor „Moldovei” A7 și „Unirii” A8 spre Ucraina, respectiv Republica Moldova.

Alte 2,8 mld euro vor fi folosiți pentru achiziții pentru MAI și celelalte instituții din zona de siguranță și securitate națională

Programul SAFE (Security Action For Europe) este program de credite cu buget total de 150 de miliarde, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

„Romania are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse. Sumele respective reprezintă credite cu dobândă foarte bună, pentru categoria de state AAA, România având categoria BBB. Este un credit pe o perioadă de 45 de ani cu 10 ani perioada de grație, adică până în 2035 nu se fac plăți pe rate”, a declarat atunci Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului.

Achiziții militare de 9,53 miliarde de euro

Proiectele de achiziții militare sunt 21 la număr, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro – 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale Armatei.

Ca achiziții în comun, MApN a prezentat programul de achiziții de sisteme antiaeriene cu rachete Mistral (625 milioane de euro) cumpărate cu Franța și în comun cu alte șase state. Tot în comun vor fi achiziționate și 12 elicoptere H225 produse în Franța, precum și 12 sisteme radare din aceeași țară.

Alte achiziții în comun vor fi realizate cu Germania, sisteme antiaeriene și sisteme de comandă pentru apărare aeriană.