Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE

Comisia Europeană a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unei asistențe financiare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE, decizia urmând să fie analizată de Consiliul UE, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

România se numără printre cele opt state membre pentru care Comisia a aprobat un prim lot de planuri naționale de investiții în apărare, alături de Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia.

„Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Ceilalți vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce prevede programul SAFE

Decizia vine în urma evaluării „planurilor naționale de investiții în domeniul apărării”, depuse de statele membre în cadrul inițiativei Security Action for Europe (SAFE).

Aprobarea deschide calea pentru un prim val de împrumuturi pe termen lung, cu costuri reduse, destinate consolidării capacităților militare și achiziției de echipamente moderne de apărare. Programul urmărește, totodată, integrarea Ucrainei în ecosistemul de securitate al Uniunii Europene și asigurarea unui sprijin „rapid și durabil”, potrivit Agerpres.

Nivelurile de finanțare au fost stabilite provizoriu în luna septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței. În acest prim grup, României îi revine o alocare provizorie de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare din program, după Spania. În total, cele opt state pot accesa aproximativ 38 de miliarde de euro după semnarea acordurilor de împrumut.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Reacția Guvernului României

Guvernul României a salutat aprobarea aplicației depuse pentru finanțare prin instrumentul SAFE și a anunțat că proiectele incluse în dosar vor fi făcute publice în cursul săptămânii viitoare.

Executivul precizează că România beneficiază de a doua cea mai mare alocare din program, iar până în 2030 autoritățile trebuie să valorifice această oportunitate prin finalizarea achizițiilor de apărare prevăzute.

„Mulțumim pentru efort colegilor din grupul SAFE și celor din Cancelaria Prim-Ministrului, care au asigurat munca de secretariat. Până în 2030 România trebuie să valorifice această oportunitate prin finalizarea achizițiilor”, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.