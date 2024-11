Comisia Europeană cere explicații de la TikTok pentru riscul de manipulare a informațiilor, „în contextul alegerilor din România”

Comisia Europeană a trimis, vineri, TikTok o cerere suplimentară de informații în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, companiei solicitându-i-se să dea informații privind gestionarea riscurilor de manipulare a informațiilor, Executivul comunitar invocând „contextul alegerilor în curs din România”.

„În contextul alegerilor în curs din România, Comisia solicită TikTok să furnizeze mai multe informații cu privire la gestionarea riscurilor de manipulare a informațiilor. În special, Comisia solicită TikTok să furnizeze informații detaliate cu privire la modul în care a analizat și a atenuat riscul de exploatare neautentică sau automatizată a serviciului său și riscurile care decurg din sistemele sale de recomandare.

Comisia solicită, de asemenea, informații cu privire la eforturile TikTok de a permite unei game mai largi de părți terțe să efectueze controlul public și să aibă acces la date accesibile publicului pentru a detecta, a identifica și a înțelege riscurile sistemice legate de procesele electorale”, se spune în comunicatul Comisiei.

TikTok a primit ca termen data de 13 decembrie pentru a furniza datele solicitate. În funcție de răspunsuri, CE va decide dacă sunt necesare „măsuri suplimentare”.

„Această solicitare de informații urmează unei solicitări anterioare trimise TikTok, precum și Snapchat și YouTube, la 2 octombrie, cu privire la proiectarea și funcționarea sistemelor sale de recomandare în legătură cu alegerile”, a mai precizat Comisia.

Solicitări venite din România

Demersul CE survine după ce Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat, marți, că va cere Comisiei Europene să deschidă o investigație vizând platforma TikTok, după rezultatele din primul tur al alegerilor prezidenţiale, cu surpriza Călin Georgescu. Victoria acestuia a fost atribuită în mare parte unei campanii desfășurate pe TikTok.

Preşedintele CNA, Monica Gubernat, a anunţat la începutul ședinței de marți a Consiliului că instituţia va sesiza Comisia Europeană, conform Pagina de Media.

„Sunt probleme sistemice pe care orice platformă trebuie să le combată şi să vedem ce a făcut TikTok în acest sens. Toate aceste platforme trebuie să raporteze Comisiei Europene măsurile pe care le iau ca să combată aceste riscuri sistemice.

În acest moment, consider că avem un risc sistemic în ceea ce priveşte publicitatea politică, în condiţiile în care TikTok şi-a asumat că nu face publicitate politică şi v-aş ruga ca în această sesizare să avem în vedere decizia BEC de interzicere a materialelor domnului Călin Georgescu. În plus, dacă am putea să luăm legătura cu cei de la Expert Forum, pentru că ei au făcut nişte analize pe care am vrea să le ataşăm dacă şi dânşii sunt de acord”, a spus Gubernat.

Tot marți Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) și alte 15 organizații nonguvernamentale au cerut Comisiei Europene, într-o scrisoare deschisă, să cerceteze modul în care rețelele sociale au fost folosite în procesul electoral din România. Semnatarii susțin că îndeosebi în cazul TikTok există indicii serioase că platforma nu și-a respectat propriile reguli și dă dovadă de opacitate privind modul în care este propagat conținutul extremist.

Organizațiile semnatare reclamă faptul că printre factorii care au influențat evident procesul electoral din România se află inclusiv modul în care au fost folosite în campania electorală rețelele sociale, în special TikTok.

„În lipsa unor măsuri care să atenueze riscurile, aceste rețele au fost folosite ca un catalizator al opiniilor extremiste. De asemenea, reglementările cu privire la campaniile electorale au fost, în mod evident, încălcate. TikTok susține public că nu acceptă reclamă politică, dar majoritatea candidaților au folosit această rețea socială atât pentru comunicare directă, dar mai ales și pentru comunicare indirectă – prin alte conturi, uneori marcate ca publicitate electorală, alteori nu”, se spune în scrisoarea deschisă trimisă Comisiei Europene