Comisia Europeană nu renunță la ideea independenței de SUA în domeniul securității. Replică dată secretarului general al NATO

Comisia Europeană (CE) şi-a reafirmat marţi planurile ca Uniunea Europeană să îşi câştige „treptat” independenţa în diverse domenii, precum energia, dar şi apărarea, în faţa recentelor afirmaţii ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind necesitatea de a conta pe Statele Unite, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Suntem angajaţi să ne asigurăm că devenim tot mai rezilienţi şi mai independenţi pe diverse fronturi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a CE, Paula Pinho, la conferinţa de presă zilnică a instituţiei.

Ea a amintit că UE a reuşit deja să reducă dependenţa de importurile de combustibili fosili din Rusia şi a afirmat că „această dependenţă se observă şi în alte domenii, precum apărarea sau materiile prime critice”.

„Suntem angajaţi, cu siguranţă, să facem tot ce este necesar pentru a reduce această dependenţă, pentru a reduce această expunere”, a declarat Pinho.

O independență „treptată”

Astfel, Paula Pinho a amintit că preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a anunţat că va prezenta în curând o nouă strategie de securitate, „în special strategia pentru Arctica care trebuie, de asemenea, luată în considerare în acest context”.

„Reunim, într-adevăr, o serie de măsuri cu un obiectiv care este, sub deviza independenţei europene, acela de a garanta că toţi putem, cu adevărat, pe diversele fronturi, să asigurăm această independenţă treptată”, a concluzionat purtătoarea de cuvânt a CE.

Aceste declaraţii sunt un răspuns la o întrebare referitoare la afirmaţiile făcute luni de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o audiere în cadrul Parlamentului European.

„Dacă cineva crede aici, o dată în plus, că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său se poate apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu se poate. Nu putem”, a declarat Mark Rutte.

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice a susţinut în faţa membrilor Parlamentului European că „avem nevoie unii de alţii” pentru că, „în primul rând, şi SUA au nevoie de NATO”.