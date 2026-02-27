Comisia Europeană permite folosirea fondurilor UE pentru accesul la avort în întregul bloc comunitar / Femeile din țările cu interdicții aproape totale vor primi sprijin pentru a accesa servicii în alte state

Statele membre ale Uniunii Europene vor putea utiliza un fond social pentru a-și ajuta cetățenele să aibă acces la avorturi sigure, potrivit unui anunț salutat drept „o victorie pentru femei”, notează The Guardian.

Decizia anunțată joi își are originile într-o campanie de durată prin care s-a cerut Comisiei Europene să creeze un mecanism de finanțare care să permită femeilor din țări cu interdicții aproape totale privind avortul, precum Malta și Polonia, să călătorească în state unde procedura este legală.

În centrul campaniei „My Voice, My Choice” s-a aflat ideea că femeile din toate cele 27 de state membre ar trebui să beneficieze de acces egal la avort legal și sigur.

Peste 1,2 milioane de persoane au semnat inițiativa, obligând Comisia Europeană să ofere un răspuns. Propunerea a fost susținută de majoritatea eurodeputaților în luna decembrie.

Femeile din țările cu interdicții aproape totale vor primi sprijin pentru a accesa servicii în alte state

Comisia Europeană a precizat că statele membre vor putea utiliza fonduri deja alocate pentru servicii sociale pentru a sprijini deplasarea și accesul la servicii de avort. „Este un moment istoric”, a declarat Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate. „Această decizie va schimba vieți.”

Obiectivul este reducerea celor aproximativ 500.000 de avorturi nesigure care au loc anual în Europa, a spus Lahbib. „Este vorba despre jumătate de milion de femei aflate în pericol, jumătate de milion de femei traumatizate, jumătate de milion de femei care pot suporta consecințe pe viață – și este cu jumătate de milion prea mult”, a adăugat ea.

„Trăim, din păcate, într-o perioadă în care corpul femeilor a devenit un câmp de luptă politic, iar drepturile sunt restrânse în întreaga lume. Dar Europa rămâne fermă.”

Uniunea Europeană a înregistrat în ultimii ani o creștere a sprijinului pentru partidele de extremă dreapta, dintre care multe se opun avortului. Olivier Bault, reprezentant al organizației poloneze anti-avort Ordo Iuris, care a susținut interdicția aproape totală introdusă în 2020, a declarat pentru Reuters că anunțul UE încalcă dreptul statelor de a-și stabili propriile politici în domeniul sănătății.

„Folosirea fondului social european, susținând că poate fi utilizat în scopuri medicale, înseamnă să iei în derâdere legislațiile naționale ale europenilor”, a spus el.

În schimb, Nika Kovač, coordonatoarea campaniei „My Voice, My Choice”, a afirmat: „Pentru prima dată, Comisia confirmă fără echivoc că fondurile UE pot fi utilizate pentru a garanta accesul la servicii sigure de avort – în special pentru femeile aflate în situații vulnerabile, indiferent din ce parte a Europei provin.

Astăzi este o victorie pentru femeile din Europa. Nu este un gest simbolic. Este un angajament politic pentru drepturile femeilor.”

Deși activiștii și-au exprimat dezamăgirea că executivul european nu a alocat fonduri noi dedicate, ei au salutat ceea ce consideră a fi o nouă cale pentru garantarea drepturilor femeilor. „Statele membre trebuie acum să folosească mecanismul creat”, a spus Kovač.

Reprezentanții campaniei au subliniat că demersurile lor continuă și că vor insista pentru alocarea unor fonduri suplimentare, dedicate în mod explicit accesului la avort. Ei au cerut, totodată, Comisiei să ofere rapid instrucțiuni clare statelor membre privind modalitatea de accesare a fondurilor și să creeze un mecanism prin care femeile să poată beneficia efectiv de această schemă la nivelul întregii Uniuni.

Manon Aubry, eurodeputată franceză de stânga, a declarat: „Vom lupta până când nicio femeie din Europa nu va mai muri pentru că nu poate avea acces la avort.”

Foto: Traci Hahn | Dreamstime.com