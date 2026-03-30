Comisia Europeană, ținta unui atac cibernetic. Hackerii au sustras „unele date”

Comisia Europeană a anunțat luni că unele dintre site-urile sale publice au fost ținta unui atac cibernetic prin care au fost sustrase date și a inițiat o anchetă pentru a clarifica ce s-a întâmplat, transmite agenția EFE, conform Agerpres.

„Comisia a răspuns unui atac cibernetic împotriva platformei noastre „Europa”, găzduită de Amazon (…) Mecanismele noastre de apărare au detectat imediat activitățile malițioase și echipele noastre au inițiat imediat o anchetă. Acest lucru ne-a permis să limităm incidentul”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la conferința de presă zilnică a instituției.

„Au fost sustrase unele date”

Acesta a adăugat că serviciile Comisiei au aplicat „măsuri de atenuare a riscurilor” pentru a proteja serviciile și datele fără a întrerupe disponibilitatea website-urilor „Europa’, iar ancheta este în desfășurare.

Același purtător de cuvânt a confirmat că primele indicii sugerează că „au fost sustrase unele date”, menționând în special site-ul europa.eu, dar și alte site-uri, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare până la încheierea anchetei.

El a precizat că „infrastructura internă a Comisiei nu a fost deloc afectată, prin urmare vorbim despre date care probabil erau deja publice, fapt destul de liniștitor”.

Thomas Regnier a susținut că „nu există absolut nicio problemă de natură să pună sub semnul întrebării atenția acordată securității cibernetice în cadrul Comisiei Europene, care are politici de securitate cibernetică foarte robuste și dispoziții foarte clare pentru personalul său”.