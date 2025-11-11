Comisia Europeană vrea să-și facă o agenție de spionaj

Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenţionează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informaţii din Uniunea Europeană şi să colecteze informaţii în scopuri comune, potrivit Financial Times, citat de Reuters.

Inițiativa Comisiei Europene de a-și face propia agenție de informații vine pe fondul războiul Rusiei în Ucraina, dar și a semnalelor date de președintele SUA Donald Trump privind reducerea angajamentelor americane în materie de apărare faţă de Europa, scrie cotidianul britanic care citează patru persoane patru persoane informate în legătură cu acest subiect.

Un purtător de cuvânt al UE confirmă planurile. „Ne aflăm într-un context geopolitic și geoeconomic dificil și, din acest motiv, Comisia examinează modalități de consolidare a capacităților sale în materie de securitate și informații”, a declarat el, sub protecția anonimatului.

Agenția ar urma să fie în subordinea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen. FOTO: Eliot Blondet / Pool / Bestimage / Profimedia

Planul CE este explicat de o sursă de interior.

„Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare”, a spus sursa pentru The Financial Time.

Ideea unei noi unități de informații provoacă însă îngrijorare în cadrul serviciului diplomatic al UE, care supraveghează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN). Oficialii se tem că noua unitate ar putea reprezenta o amenințare la adresa existenței INTCEN.

Planul nu a fost încă prezentat oficial tuturor celor 27 de guverne membre, dar prevede detașări din partea agențiilor naționale pentru a ajuta la constituirea unității.