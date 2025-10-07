Comitetul Nobel a reușit să dea de cercetătorul care n-a aflat că a câștigat fiindcă era la „detoxifiere” în munți: „S-a speriat destul de tare”

Aflat într-o „detoxifiere” de mediul digital în sălbăticia din vestul Statelor Unite, omul de știință Fred Ramsdell a fost luat prin surprindere când soția lui a țipat brusc. Temându-se că aceasta a zărit un urs grizzly, a descoperit în schimb o surpriză mult mai plăcută – câștigase Premiul Nobel pentru Medicină, relatează marți The Guardian.

Comitetul Nobel nu reușise să-l contacteze pe imunolog, al cărui telefon era pe modul „avion” în timpul excursiei sale de drumeție și camping, dar în cele din urmă a reușit să dea de cuplu în marți dimineața, ora Suediei.

„Erau încă în sălbăticie și acolo sunt mulți urși grizzly, așa că el s-a speriat destul de tare când ea a țipat”, a spus Thomas Perlmann, secretarul general al Comitetului Nobel. „Din fericire, era vorba de Premiul Nobel. A fost foarte fericit, entuziasmat și deloc pregătit pentru o asemenea veste”, a relatat Perlmann.

Acesta a mai spus că Ramsdell și soția lui, Laura O’Neill, se îndreptau spre hotel când s-au oprit să repare ceva la mașină. Soția lui Ramsdell și-a pornit atunci telefonul mobil și a văzut zecile de mesaje de felicitare.

„Nici prin minte nu mi-a trecut”, a spus cercetătorul

Vorbind ulterior cu jurnaliștii de la New York Times dintr-un hotel din statul Montana, Ramsdell a declarat că „nu se aștepta deloc să câștige Premiul Nobel”. Cei doi se aflau într-o excursie de trei săptămâni care străbătuse lanțurile muntoase din Idaho, Wyoming și Montana. „Nici prin minte nu mi-a trecut”, a spus el.

Ramsdell a împărțit prestigiosul premiu din 2025 cu Mary Brunkow, de la Institutul de Biologie a Sistemelor din Seattle, și cu Shimon Sakaguchi, de la Universitatea din Osaka, Japonia, pentru descoperirile lor revoluționare legate de funcționarea sistemului imunitar. Cei trei vor primi un premiu în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ un milion de dolari).

În momentul anunțului inițial de luni, Perlmann a spus că reușise să ia legătura doar cu Sakaguchi. „Avem numerele lor de telefon, dar probabil sunt pe modul silențios”, a spus el. Brunkow a fost contactată ulterior, însă Ramsdell, în vârstă de 64 de ani, a rămas de negăsit.

Un purtător de cuvânt al laboratorului lui Ramsdell din San Francisco, Sonoma Biotherapeutics, a declarat luni că acesta „își trăiește cea mai bună viață” și că se află „în afara rețelei”.

Între timp, Jeffrey Bluestone, prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului, a spus că „a încercat să dea de el”, dar a presupus că „probabil este plecat cu rucsacul în spate”.

Situația a amintit de alte cazuri cu laureați ai Premiului Nobel ce nu au putut fi contactați

Contactarea laureaților Premiului Nobel din întreaga lume a fost și în alți ani o sursă de frustrare pentru Academia Regală Suededă de Științe. Muzicianul Bob Dylan a ignorat timp de câteva zile Premiul Nobel pentru Literatură din 2016, iar în 2011, la anunțarea premiului pentru Medicină, s-a descoperit că unul dintre laureați murise cu câteva zile înainte.

În 2020, Comitetul Nobel a întâmpinat dificultăți similare cu laureații Premiului pentru Economie. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat în toiul nopții, la Stanford, acesta l-a scos din priză, iar comitetul a fost nevoit să o sune pe soția sa în loc.

Cum nu au reușit să dea nici de celălalt laureat, Paul Milgrom, Wilson a trebuit să meargă personal să-l trezească. Imaginile surprinse de camera de supraveghere a lui Milgrom au arătat momentul în care acesta a aflat că a câștigat Premiul Nobel, reacționând uimit: „Da? Am câștigat? Uau”.