Comoara ascunsă în umbra Palatului Universul. Casa cu statui a lui Luigic Cazzavillan, italianul cu inimă de român și drag de București

O casă cu totul remarcabilă trăiește și azi pe strada Brezoianu, lângă mărețul Palat Universul, unde și-a avut sediul ziarul „Universul”, creația jurnalistului de origine italiană Luigi Cazzavillan.

Trecătorul care nu ridică capul, poate că nu observă una din cele mai uimitoare fațade din București.

Fațada spectaculoasă a Casei Cazzavillan, decorată cu sculpturi alegorice, a fost realizată după 1903 și uimește și azi prin splendoare clasică.

Clădirea de pe Brezoianu a fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea și găzduia la parter tiparnițele și utilajele tipografice, etajul fiind rezervat redacției și biroului lui Luigi Cazzavillan.

Fațada casei a fost înfrumusețată cu personaje alegorice după anul 1900.

Descoperă, pe B365.ro, tainele unei clădiri-bijuterie.