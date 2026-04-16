Compania aeriană low-cost care introduce un cost suplimentar după scumpirea kerosenului. Îl vor plăti și cei care și-au cumpărat deja bilet

O companie aeriană spaniolă a introdus un cost suplimentar în preţul biletelor de avion, motivat de scumpirea kerosenului. Decizia îi afectează inclusiv pe cei care şi-au plătit călătoria în avans.

Volotea, companie aeriană low-cost din Spania, a început să trimită mesaje celor care au cumpărat în avans bilete de avion că trebuie să plătească 14 euro în plus, relatează corespondentul postului Radio România Actualitați, citat de Rador. Iar acești 14 euro reprezintă „reglări de preț din cauza combustibilului”.

Situația este aparent fără ieșire pentru călători, pentru că dacă nu plătesc suma în 48 de ore de la notificare nu se pot sui în avion, mai scrie sursa citată.

Pentru cei care își iau bilete acum, situația este similară. Plătesc un preț, dar sunt avertizați că poate exista o plată în plus în momentul zborului, în funcție de cât costă kerosenul atunci.

Din comunicatul companiei de zbor reiese că această măsură este implementată pentru a reduce costurile generate de scumpirile aduse de conflictul din Iran și că modalitatea aceasta de vânzare este în limitele legii. Termenul folosit este „promisiune de preț corect”, care înlocuiește termenul de „vânzare”. Asta ar implica și dreptul de a cere bani în plus. Agenția pentru drepturile consumatorului din Spania verifică acum dacă este încălcată legea.