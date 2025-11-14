Compania Alibaba, acuzată că ajută armata chineză să vizeze SUA, într-un document intern al Casei Albe

Grupul chinez Alibaba este acuzat într-o notă internă a Casei Albe privind securitatea națională că oferă sprijin tehnologic pentru „operațiuni” militare chineze împotriva unor ținte din SUA, potrivit Financial Times.

Documentul, transmis FT, include informații „strict secrete”, declasificate, referitoare la modul în care grupul chinez furnizează armatei chineze capacități despre care Casa Albă consideră că amenință securitatea SUA.

Afirmațiile, pe care FT nu le poate verifica independent, reflectă îngrijorările tot mai mari ale Washingtonului cu privire la serviciile de cloud, inteligența artificială și capacitatea Beijingului de a accesa și exploata date sensibile din SUA.

Acuzațiile care vizează Alibaba, grup chinez specializat în comerț online, retail și tehnologie, reprezintă doar cele mai recente preocupări invocate de oficialii americani cu privire la companiile chineze pe care le suspectează că au legături cu armata.

În nota internă a Casei Albe grupul Alibaba este acuzat și că oferă armatei chineze și guvernului de la Beijing acces la datele clienților, inclusiv adrese IP, informații WiFi și înregistrări de plăți, precum și diferite servicii legate de inteligența artificială.

Reacția companiei chineze

„Afirmațiile despre care se presupune că se bazează pe intelligence american, care au fost divulgate de sursa dumneavoastră, sunt complet absurde. Asta este în mod clar o încercare de a manipula opinia publică și de a defăima Alibaba”, a declarat compania chineză, care nu a răspuns pe moment solicitării FT de a confirma sau infirma eventuale legături cu armata Beijingului.

Armate din toată lumea depind tot mai mult de companii pentru o varietate de servicii tehnologice, mai ales pentru că sistemele de arme sunt conectate prin rețele de calculatoare și sunt tot mai dependente de servicii de cloud computing. FT amintește că, în 2022, Pentagonul a atribuit astfel de contracte către Google, Amazon, Microsoft și Oracle.

În documentul Casei Albe nu este menționat ce anume vizează armata chineză în SUA. Totuși, biroul directorului Serviciilor Naționale de Informații din SUA a afirmat în acest an că Beijingul a reușit să compromită infrastructura americană în moduri pe care le-ar putea folosi într-un conflict cu SUA.

Într-o evaluare a amenințărilor, din martie, era tras un semnal de alarmă cu privire la „amploarea și profunzimea în creștere” a campaniilor cyber chineze și era menționată o penetrare fără precedent a rețelelor americane de telecomunicații – numită Salt Typhoon.

Administrația Trump „ia aceste amenințări foarte în serios”

Întrebat despre nota internă, un oficial american a declarat că administrația „ia aceste amenințări foarte în serios și lucrează zi și noapte pentru a atenua riscurile și efectele în desfășurare și potențiale ale intruziunilor (cibernetice) care utilizează furnizori de neîncredere”.

Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze situația.

Nota, datată 1 noiembrie, a apărut imediat după întâlnirea pe care au avut în Coreea de Sud președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, unde cei doi au convenit un armistițiu amplu în privința restricțiilor comerciale.

John Moolenaar, liderul republican al comisiei din Camera Reprezentanților privind competiția cu China, a declarat pentru AT că acuzațiile care vizează Alibaba se potrivesc cu îndelungatele îngrijorări ale comisiei sale cu privire la posibilitatea ca firmele chineze să fie supuse legilor chineze care elimină protecția clienților, indiferent de țara în care operează.

„Guvernul federal și industria trebuie să ia măsuri pentru a proteja poporul american și pentru a elimina accesul companiilor chineze la piețele și inovațiile noastre”, a spus Moolenaar.

Sursa foto: RobertWei | Dreamstime.com