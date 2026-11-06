Compania care a câștigat anul acesta „Oscarurile aviației”, a anunțat cu ce vrea să-și domine concurența

Singapore Airlines, o companie de referință în domeniul premium, investește peste 2 miliarde de dolari singaporezi (1,6 miliarde de dolari) pentru a moderniza locurile de pe zborurile lungi și a oferi suite mai spațioase cu paturi duble, în vederea concurenței cu rivalii care investesc masiv în cabine de lux, transmite Reuters.

Compania aeriană a prezentat vineri noile cabine pentru toate cele patru clase de călătorie, în cadrul celei mai ample și cuprinzătoare modernizări din istoria sa, noile locuri urmând să fie introduse începând cu a doua jumătate a anului 2027.

Cele patru clase de călătorie sunt Clasa I, Business, Premium Economy și Economy.

Singapore Airlines a câștigat anul acesta „Oscarurile aviației”, premiile acordate anual de Skytrax în domeniu. Qatar Airways și Singapore Airlines sunt singurele care au câștigat în ultimul deceniu premiul „Cea mai bună companie aeriană a lumii”.

Vrea să-și domine concurența cu un mare pat dublu

În clasa întâi, scaunele din mijloc se transformă în ceea ce Singapore Airlines numește cel mai mare pat dublu din aviația comercială.

Pat de clasa întâi. Foto: singaporeair.com

Patul este generat prin întinderea a două fotolii gemene de Clasa I:

Sursă video: Singapore Airlines

Clasa business beneficiază, pentru prima dată în istoria companiei, de uși glisante pentru intimitate, și de un scaun care se poate transforma într-un pat complet plat.

Viitorul scaun business la Singapore Airlines. Foto: singaporeair.com

Lansarea are loc într-un moment în care transportatorii aerieni de la nivel global, precum Air France, British Airways și United Airlines, investesc miliarde în călătoriile premium, în ciuda întârzierilor la nivel de industrie în ceea ce privește producția și certificarea noilor scaune.

Creșterea costurilor combustibilului a redus marjele de profit și a determinat majorarea tarifelor, descurajând unii pasageri din clasa economică mai atenți la costuri, deși segmentul premium a rămas relativ rezistent.

„Analizăm cu atenție modul în care clienții noștri lucrează, iau masa, se relaxează și se odihnesc în timpul călătoriei, precum și ceea ce apreciază cel mai mult”, a declarat Goh Choon Phong, CEO al Singapore Airlines, la evenimentul de lansare.

Zeci de avioane vor fi modernizate

Programul Singapore Airlines vizează 72 de aeronave, o combinație de avioane Airbus A350-900 aflate în curs de modernizare și avioane Boeing 777-9 comandate, care împreună vor constitui majoritatea flotei sale de cursă lungă.

Cabinele au fost proiectate inițial pentru modelul 777-9, care se preconizează că va deveni noul model de referință al Singapore Airlines pentru zborurile pe distanțe lungi, odată cu retragerea treptată din serviciu a modelului A380, care oferă paturi duble mai mici.

Însă punerea în serviciu a modelului 777-9 a fost amânată de ani de zile, ceea ce, după cum a declarat pentru Reuters Lee Lik Hsin, directorul comercial al Singapore Airlines, a determinat compania aeriană să extindă programul și la aeronavele sale A350.

El a precizat că investiția de peste 2 miliarde de dolari singaporezi include un plan de modernizare a aeronavelor A350 în valoare de 1,1 miliarde de dolari singaporezi, anunțat în 2024, și a fost finanțată din soldul de numerar substanțial al companiei aeriene, care se ridica la 9,1 miliarde de dolari singaporezi la sfârșitul lunii iunie.

„Este greu să depășești clasa business Qsuite a Qatar”

Cea mai mare parte a investiției este destinată cabinelor premium, deoarece scaunele din clasa business și clasa întâi costă mult mai mult pe unitate decât cele din clasa economică, a spus Lee, compania aeriană nefiind limitată de un plafon de cheltuieli și intenționând să continue investițiile atunci când este cazul, pentru a-și menține poziția de lider pe piață.

„Avantajul nostru competitiv nu provine doar din produsul oferit în cabina aeronavei”, a spus el. „Este vorba de produsul fizic, de serviciile oferite, de excelența operațională. Și… de oamenii noștri.”

David Flynn, redactor-șef al publicației de specialitate Executive Traveller, a afirmat că noua clasă întâi, cu un design unic al cabinei, curbat, care a preluat spațiu din culoare pentru a mări spațiul personal al fiecărei suite, se clasează printre cele mai bune din lume.

„Clasa business reprezintă o recuperare solidă și mult necesară față de concurență, mai degrabă decât un salt uriaș înainte”, a spus el. „Este greu să depășești clasa business Qsuite a Qatar, cu atât mai puțin versiunea de nouă generație care va apărea în 2027, dar în ceea ce privește caracteristicile și ușurința în utilizare, Singapore Airlines pare să le fi depășit pe Emirates și, probabil, pe Cathay.”

Foto: Tea | Dreamstime.com