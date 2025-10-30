Cine este compania care vrea să cumpere activele Lukoil. Cu ce acuzații de mită s-a confruntat

Standul Lukoil, una dintre cele mai importante companii petroliere ruse, la cel de-al 28-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Rusia, pe 18 iunie 2025. FOTO: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate la Geneva, Elveţia. Compania fost fondată în anul 2000 de către Gennady Timchenko, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin.

Timchenko a fondat compania alturi de Torbjörn Törnqvist, un magnat al petrolului din Suedia.

În martie 2014, Timchenko a vândut toate participațiile către Törnqvist, în contextul unor sancțiuni impuse de SUA. Timchenko a fost sancționat de SUA în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Potrivit unui raport din 2022, Törnqvist deținea 85,7% din acțiuni, restul fiind deținut de angajați.

Acuzații de mită

În septembrie 2023, procurorii elvețieni au pus sub acuzare un fost angajat al companiei pentru mită plătită pentru a obține acces la piața petrolieră din Republica Congo. În urma unei anchete care a durat opt ani, compania a fost obligată să plătească 94 de milioane de franci elvețieni (94 de milioane de dolari) în 2019 pentru acuzațiile de luare de mită.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Departamentului pentru Justiție al SUA, în martie 2024, compania Gunvor pledează vinovată pentru complot de mituire a unor oficiali ecuadorieni și este obligată să plătească peste 600 de milioane de dolari în sancțiuni penale.

În 2022, Pakistan State Oil Company Limited a câștigat un arbitraj împotriva Gunvor, în urma căruia a primit despăgubiri de 14,6 milioane dolari, pentru livrări de gaze supraevaluate.

Venituri de 136 miliarde dolari

Gunvor activează în peste 100 de ţări, are birouri în Geneva, Singapore, Houston etc. Pe site-ul său scrie că a tranzacționat 232 milioane tone de mărfuri, că are venituri de 136 miliarde de dolari și 2.000 de angajați.

Are afaceri și în domeniul rafinării petrolului. În 2016 a achiziţionat rafinăria Kuwait Petroleum Europoort de la Kuwait Petroleum International, pentru a-şi extinde activităţile de rafinare în Europa de Vest.

În 2023, a semnat, împreună cu VARO Energy, un parteneriat pentru construirea unei facilităţi pentru combustibil aviatic durabil în Rotterdam.

Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor.

Printre activele din străinătate se numără și cele din România, unde Lukoil are rafinăria Petrotel și o rețea de peste 300 de benzinării. Acestea nu sunt menționate explicit în comunicatul de joi al companiei ruse.

„Condițiile cheie ale tranzacției au fost convenite”, a transmis Lukoil, adăugând că a acceptat oferta Gunvor și s-a angajat să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.

Încheierea contractului depinde de obținerea aprobării Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA, se precizează în comunicat. Lukoil a fost sancționat de Statele Unite săptămâna trecută din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.