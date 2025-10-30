Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării

Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în anul 2000 de un oligarh apropiat de Vladimir Putin.

Compania rusă a informat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil Internațional GmbH care deține activele străine ale Grupului.

Printre activele din străinătate se numără și cele din România, unde Lukoil are rafinăria Petrotel și o rețea de peste 300 de benzinării. Acestea nu sunt menționate explicit în comunicatul de joi al companiei ruse.

„Condițiile cheie ale tranzacției au fost convenite”, a transmis Lukoil adăugând că a acceptat oferta Gunvor și s-a angajat să nu poarte negocieri cu alți potențiali cumpărători.

Încheierea contractului depinde de obținerea aprobării Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA, se precizează în comunicat. Lukoil sale a fost sancționat de Statele Unite săptămâna trecută din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

Gunvor Group a fost cofondată de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și de oligarhul rus Gennady Timchenko, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, sancționat de Statele Unite, UE și Marea Britanie.

Törnqvist i-a cumpărat participația de 43% a lui Timchenko pe 19 martie 2014, cu o zi înainte ca oligarhul rus să fie sancționat de SUA din cauza intrării Rusiei în Crimeea.

Anunțul de joi vine la doar trei zile după ce Lukoil a spus că își va vinde activele sale din străinătate, adăugând că procesul de licitație a început deja.

Lukoil o prezență importantă în România și Bulgaria

Compania Lukoil deține rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 barili pe zi, cea mai mare din Balcani, precum și rafinăria Petrotel din România (la Ploiești).

Lukoil furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, deținută de SOCAR din Azerbaidjan, care depinde în mare măsură de țițeiul rusesc.

Compania deține, de asemenea, participații în terminale petroliere, precum și în lanțuri de distribuție de combustibili în Europa și are diverse proiecte în Asia Centrală, inclusiv Kazahstan, precum și în Africa și America Latină.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier. Datorită sensibilității subiectului, expertul a solicitat confidențialitate.

„Obligați” să vândă rafinăria

După ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, Lukoil va avea acum „obligația” să vândă rafinăria Petrotel din Ploiești înainte de termenul limită de luna viitoare, spune Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-un interviu pentru publicația Politico.

„Ne-am bucura să nu mai avem Lukoil”, a declarat Cristian Bușoi, citat de Politico într-o analiză asupra efectelor tarifelor impuse joi de Donald Trump asupra Uniunii Europene.

Situația este similară și în Bulgaria, unde Lukoil are o prezență importantă. Rafinăria Neftochim din estul Bulgariei va trebui „să-și înceteze activitatea pe 21 noiembrie”, dacă nu va fi vândută, a spus Martin Vladimirov, analist energetic senior la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank cu sediul la Sofia, pentru Politico. Ministerul Energiei din Bulgaria a refuzat să comenteze.

Un fost director executiv al Lukoill a declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, că gigantul rus va trebui probabil să își vândă participațiile la proiectele internaționale de exploatare din Egipt până în Irak, ceea ce va afecta până la 20% din veniturile sale.

Problema privind vânzarea Petrotel

Nu există însă interes mare pentru achiziția Petrotel, a relatatpublicația econonomică Profit.ro referitor la declarația lui Bușoi.

Bulgaria încearcă de mulți ani, fără succes, să intermedieze vânzarea rafinăriei Neftochim, deținută de Lukoil la Burgas, cea mai mare din regiune și mult mai atractivă decât Petrotel, precizeză Profit.

Lukoil România SRL, care operează rețeaua de benzinării din România, a înregistrat în 2024 o pierdere de 145 milioane de lei.

Petrotel-Lukoil SA, care operează rafinăria din Prahova a raportat în 2023, de când sunt disponibile ultimele date, un profit de 62 milioane de lei, potrivit datelor Profit.