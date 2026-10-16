Compania de Drumuri a dat 850.000 de lei pentru sistemul online de plată a taxei de la Podul Giurgiu, iar câteva luni mai târziu taxa a fost eliminată. Explicația surprinzătoare a companiei 

Sistemul de plată online la Giurgiu-Ruse a fost activat în 15 iunie și scos din funcțiune în 30 septembrie pentru că a fost eliminată cu totul taxa de trecere a podului peste Dunăre. De ce a investit Compania Națională de Drumuri într-un sistem de bariere automate și plată online pentru o taxă care urma să dispară?

Legea care elimină tarifele de trecere a podurilor a fost adoptată în 2023 și, inițial, urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026. În decembrie 2025, CNAIR a contractat sistemul de la Giurgiu.

HotNews a întrebat Compania de Drumuri de ce a cheltuit banii pe un sistem despre care știa că nu va funcționa mult timp pentru că taxa de la bază va fi eliminată.

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Contract semnat în decembrie 2025 pentru taxa care era prevăzută încă din 2023 să dispară

Taxa de trecere a podului peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse a fost eliminată din 1 octombrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a TollRo, noul sistem de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă.

Legea 226/2023 pentru introducerea sistemului de tarifare rutieră TollRo și pentru noua rovinietă, diferențiată după norma de poluare, a fost adoptată în iulie 2023, ministru al Transporturilor era Sorin Grindeanu (PSD). Aceeași lege abrogă Ordonanța Guvernului din 2002 care stabilea taxele de trecere a podurilor peste Dunăre – cel de la Fetești – Cernavodă, de la Giurgeni – Vadu Oii și taxa de pe partea românească a Podului Prieteniei Gurgiu-Ruse.

Aplicarea acestei legi era prevăzută inițial pentru 1 ianuarie 2026, dar termenul a fost mutat de trei ori, ultima dată până la 1 octombrie.

Deși exista o lege pentru eliminarea taxelor de la podurile peste Dunăre, CNAIR a început în 2025 o licitație prin care să colecteze online și automat taxa de trecere a podului de la Giurgiu. Sistemul era similar celui care exista deja de ani buni la podul de la Fetești.

În 8 decembrie 2025, CNAIR a semnat cu S.C. Altimate S.A. un contract de 844.500 de lei fără TVA pentru „Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse” (eTarifGiurgiuPod). Sistemul permite plata online, recunoaște automat numărul de înmatriculare și ridică automat bariera.

Sistemul a fost activat oficial pe 15 iunie 2026 și a funcționat trei luni și jumătate. Pe 30 septembrie, la 23:59:59, portalul web al sistemului de la Giurgiu a fost dezactivat, iar aplicațiile mobile au rămas fără funcții.

Cine este firma care a obținut contractul

Altimate S.A. este o companie românească de software și integrare IT, înregistrată la București în 2014, specializată în sisteme de management al traficului, taxare și plată automată în transporturi. Printre clienți se numără aeroporturi, porturi, operatori de transport public și operatori de taxare.

Altimate este compania care a creat, printre altele, și sistemul electronic de plată a rovignetei (erovinieta) și a taxelor de pod. Ea făcea parte pe atunci parte din grupul UTI, întemeiat de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

În septembrie 2023, grupul austriac Kontron AG (fostul S&T) a anunțat achiziția Altimate pentru 11,64 milioane de euro, fără să precizeze procentul preluat. În 2022 Alimate raportase venituri de 19,6 milioane de euro.

Contractul pentru Podul Giurgiu-Ruse a fost atribuit pe 23 octombrie 2025, după o procedură la care, potrivit Economedia, au depus oferte trei firme: Web Win Group Net, Altimate și Technohub. Valoarea maximă estimată de CNAIR era de 994.810 de lei fără TVA, iar Altimate a câștigat cu 844.500 de lei, cu aproximativ 15% sub plafon.

Explicația CNAIR: A vrut să păstreze, de fapt, taxele de pod

Întrebată de HotNews despre această situație, CNAIR a transmis oficial că, de fapt, instituția nu a susținut niciodată eliminarea taxei de trecere a podului și că a transmis Ministerului Transporturilor un proiect care păstra tarifele în vigoare, dar că acest lucru nu s-a mai aplicat.

Mai exact, CNAIR a răspuns HotNews că a încercat să păstreze tarifele de pod: în februarie 2026, după consultări interne, a trimis pe circuitul de avizare un proiect de modificare a Legii 226/2023. Proiectul ar fi introdus un capitol separat pentru tarifele de trecere de la podurile Giurgeni-Vadu Oii, Fetești-Cernavodă și Giurgiu-Ruse, cu un regim distinct pentru Giurgiu-Ruse.

„În cadrul acestui capitol au fost detaliați termeni precum peajul, perioada de valabilitate, categoriile de vehicule cărora li se aplică tarifele de trecere, excepțiile de la plata peajului precum și obligațiile utilizatorilor, cu mențiunea că Podul peste Dunăre de la Giurgiu- Ruse urma să aibă un regim distinct de percepere a tarifelor, conform proiectului de act normativ”, se arată în răspunsul CNAIR la solicitarea HotNews.

Proiectul nu a fost pus în dezbatere și nu a fost promovat la nivelul ministerului, spune CNAIR.

Motivul invocat este contextul politic: după moțiunea de cenzură, Guvernul a devenit unul cu atribuții limitate „astfel încât procesul legislativ și adoptarea actelor normative au suferit întârzieri sau chiar blocaje, actul normativ înaintat pe circuitul de avizare în vederea modificării prevederilor Legii 226/2023 nu a fost pus în dezbatere și nu a fost promovat la nivelul MTI în atenția forului decizional”.

Arată cu degetul spre Ministerul Transporturilor

Compania de Drumuri mai susține că „la nivelul ministerului de resort nu a fost pusă niciodată în discuție eliminarea tarifelor de trecere” la Giurgiu-Ruse. CNAIR arată spre MInisterul Transporturilor, care, în contextul eliminării iminente a taxelor, a emis în 27 mai ordinul de ministru nr. 543/2026 care aproba operaționalizarea sistemului eTarifGiugiuPod (eTGP).

Cât despre decizia investiției, CNAIR spune că proiectul a pornit de la un memorandum aprobat de Guvern în 9 noiembrie 2023, privind fluidizarea traficului la frontiera cu Bulgaria. Memorandumul prevedea, printre altele, implementarea plății online a tarifului de trecere pentru autoturisme, susține CNAIR.

Secretar de stat: „Se știa că vor fi anulate taxele de pod”

HotNews l-a contactat pe secretarul de stat Horațiu Cosma din Ministerul Transporturilor, responsabil de partea rutieră, și l-a întrebat cum se poziționează ministerul față de această situație și intenția CNAIR de a păstra tarifele de trecere a podurilor dunărene.

„Nu e după cum vrei, e după lege. Așa funcționează lucrurile în orice stat democratic. Noi avem o lege legată de TollRo, dată în 2023, care spune negru pe alb că se renunță la tarifele de trecere pe poduri, și la Giurgiu, și la Fetești, și la Giurgeni. Asta există din 2023, la acel moment sperându-se că intră în vigoare TollRo din ianuarie anul acesta. S-a tot amânat, dar era o chestiune cunoscută”, a declarat Cosma.

„Când am întrebat la CNAIR am primit o ridicare din umeri și un zâmbet, așa, cumva conspirativ”

El spune că faptul că CNAIR a făcut o investiție în digitalizarea trecerii pe podul de la Giurgiu, ca să se poată plăti și online, „e o chestiune bună, doar că au venit puțin cam târziu”.

„Au gândit-o cumva în paralel cu intrarea în vigoare a TollRo, care se știa că va scoate tariful de la Giurgiu. Practic, au făcut o investiție care acum nu se mai justifică din cauza eliminării acestei treceri de pod.

Am avut o discuție la începutul anului cu cei de la Compania de Drumuri, atunci când se apropia momentul introducerii plății cu cardul pe aplicația respectivă, și am primit o ridicare din umeri și un zâmbet, așa, cumva conspirativ: „Fiți siguri că se mai amână cu TollRo, că nu suntem încă pregătiți pentru el”. Deci ei se gândeau că o să se amâne sine die, până la un moment dat, când vor fi ei pregătiți. Ei bine, nu s-a mai pentru că era pus în pericol jalonul din cererea de plată de 4 miliarde de euro din PNRR, care ar fi fost o nucleară pentru finanțele României”, spune secretarul de stat.

„Vor trebui să dea răspunsuri la Curtea de Conturi”

Cosma crede că reprezentanții Companiei de Drumuri vor trebuie să „să dea în următoarele săptămâni sau luni niște răspunsuri la Curtea de Conturi, când o să vină în control să-i întrebe care a fost justificarea cheltuielilor”.

El spune că legea care prevedea abrogarea tarifelor de trecere a podurilor dunărene a fost adoptată în 2023, când la Transporturi era ministru Sorin Grindeanu, și că în textul actului normativ a fost păstrată „o mică portiță”, pentru viitor: „au lăsat acolo, la un moment dat, un articol: dacă pe viitor ministerul va considera necesar, va putea reintroduce taxele de pod prin hotărâre de guvern sau ordin de ministru”.

Cosma spune, cu rezerva că „speculează”, că în 2023, CNAIR și ministerul Transporturilor au estimat atunci că TollRo va aduce venituri consistente și că taxele de pod pot fi scoase, dar că nimeni nu ar fi luat însă în serios că peste trei ani chiar se va ajunge acolo.

Când momentul s-a apropiat, crede el, cineva de la CNAIR a realizat că investește într-un sistem care va deveni caduc în câteva săptămâni. Din acest motiv, presupune Cosma, compania ar fi încercat să pregătească un proiect de lege care să păstreze taxa la Giurgiu, ca să nu aibă probleme din cauza investiției.

De ce a aprobat Ministerul Transporturilor în luna mai sistemul de la Giurgiu

Întrebat de ce Ministerul Transporturilor a aprobat totuși prin ordin de ministru în 27 mai intrarea în funcțiune a sistemului eTarifGiurgiuPod, Cosma spune că, la acel moment, TollRo nu era încă introdus, iar taxa de pod nu fusese eliminată, în timp c CNAIR avea deja funcțional sistemul de la Giurgiu și a transmis ministerului că are nevoie de un ordin de ministru ca să-l poată pune în valoare.

„Am zis în regulă, o să vină TollRo cât de curând. Dacă vreți să spuneți că aveți nevoie de acest sistem pentru această vară, da, e util, sigur. Dacă nu va fi TollRo în această vară, ar fi păcat să nu folosim ceva ce avem. Faptul că a fost folosit așa de puțin aici, da, e strict responsabilitatea lor”, a răspuns Cosma.

Ce se întâmplă acum cu sistemul folosit doar câteva luni

Pentru sistemul de la Giurgiu, CNAIR spune că suma totală cheltuită este egală cu valoarea contractului, adică 844.500 lei, fără TVA:

„Nu au fost angajate cheltuieli suplimentare pentru implementarea acestui proiect, în condițiile în care furnizorul a acordat prin propunerea tehnică și consemnată în contract o perioada de 120 de luni de garanție a Sistemului”.

Compania de Drumuri a precizat pentru HotNews că are în continuare acces „la nivelul întregului sistem, pentru gestiunea bazelor de date, verificarea tranzacțiilor și, după caz, efectuarea operațiunilor de restituire”.

„Echipamentele, inclusiv componenta hardware, rămân în conservare, pană la o decizie de utilizare în altă locație, în funcție de necesitățile CNAIR. Precizăm ca sistemul este de tip parking și poate fi adaptat altor necesitați”, se mai arată în răspunsul CNAIR pentru HotNews.

Câți bani pierde CNAIR din anularea taxelor de pod

CNAIR a transmis, la solicitarea HotNews, și veniturile din tarifele de trecere de la cele trei poduri pe care le administrează:

Venituri din tarife trecere poduri dunărene 2024 2025 2026 (ianuarie septembrie) Fetești-Cernavodă 155,212,988 189,114,876 198,786,366 Giurgeni-Vadu Oii 36,218,676 30,101,905 29,593,256 Giurgiu-Ruse 83,363,714 86,649,870 64,868,658 Total 274,795,378 305,866,651 293,248,279

În 2025, podul Giurgiu-Ruse a adus aproape 28% din venituri, Fetești-Cernavodă aproape 62%, iar Giurgeni-Vadu Oii aproape 10%. Încasările la Fetești din primele nouă luni ale lui 2026 depășesc deja întregul an 2025.

„Personalul din cadrul AI Fetești – 18 salariați și AI Giurgeni – 26 de salariați, rămân la dispoziția angajatorului urmând a fi elaborat un plan de reorganizare”, transmite CNAIR.

Similar se va proceda și în cazul personalului excedentar de la Podul de la Giurgiu, „agenție în care se desfășoară și alte activități specifice CNAIR (verificarea maselor si dimensiunilor vehiculelor de transport marfa, emiterea Autorizațiilor Speciale de Transport pentru vehiculele cu depășiri de mase și/sau dimensiuni, comercializarea rovinietei și a tichetelor de ruta prin sistemul TollRo), urmând a fi stabilit numărul salariaților care vor face obiectul planului de reorganizare.

Întrebat de HotNews de unde va compensa CNAIR cele aproape 300 de milioane de lei colectați anual din taxele de pod care acum au fost anulate, secretarul de stat Horațiu Cosma a indicat noul sistem de taxare a traficului de marfă și noile roviniete calculate și în funcție de norma de poluare: „Eliminarea acestor tarife de trecere vor fi compensate de veniturile suplimentare din TollRo”.