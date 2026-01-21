Compania germană care produce 70% din submarinele NATO are un plan de peste 12 miliarde de dolari în imediata vecinătate a SUA

Submarinul TKMS 05 (INS DRAKON) se îndreaptă spre portul Kiel, întorcându-se în urma unor teste pe mare, efectuate în Skagerak, pe 29 august 2025. FOTO: Martin Witte / Alamy / Profimedia

Constructorul de nave de război TKMS poartă în prezent discuții cu companii norvegiene și germane pentru a oferi Canadei un pachet de investiții în valoare de miliarde de dolari, într-o licitație extrem de competitivă pentru submarine, a anunțat CEO-ul companiei germane, aflată în căutarea de a învinge o ofertă rivală venită din partea Coreei de Sud, scrie Reuters.

Negocierile în derulare depășesc domeniul submarinelor și acoperă posibile angajamente de investiții în metale rare, minerit, inteligență artificială (AI) și producția de baterii pentru sectorul auto, a spus CEO-ul Oliver Burkhard, pentru agenția de presă citată.

Acest plan de investiții ar putea stimula TKMS în eforturile sale de a câștiga licitația, după ce a fost selectată anul trecut, alături de compania Hanwha Ocean din Coreea de Sud, pentru a furniza până la 12 submarine de ultimă generație marinei canadiene.

Planul reflectă eforturile intensificate ale Germaniei pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, în contextul tensiunilor geopolitice crescânde, în condițiile în care SUA încearcă să revendice Groenlanda și amenință să impună noi tarife vamale la import aliaților europeni, în timp ce Rusia continuă războiul în Ucraina.

Pachetul de investiții depășește cu mult domeniul submarinelor

Burkhard a precizat că TKMS se află în discuții cu start-up-ul german Isar Aerospace cu privire la inițiativa de investiții, dar nu a oferit numele celorlaltor companii implicate în negocieri.

Numai comanda pentru submarine este estimată la peste 10 miliarde de euro (12 miliarde de dolari), potrivit surselor din industrie. Pachetul total ar putea avea o valoare semnificativ mai mare, în funcție de angajamentele de investiții din alte sectoare, conform persoanelor informate despre aceste discuții.

„Nu mai este vorba doar de submarine. Este vorba în primul rând de ceea ce este dincolo de ele”, a declarat Burkhard pentru Reuters, în marja unui eveniment din Frankfurt, adăugând că obiectivul este un „pachet economic amplu” menit să convingă guvernul canadian de oferta companiei germane.

TKMS este cel mai mare producător mondial de submarine non-nucleare și deține aproximativ 70% din flota convențională a NATO.

Burkhard a adăugat că TKMS i-a întrebat pe potențialii parteneri despre deciziile de investiții previzibile în Canada și dacă să le includă în așa-numitele obligații de compensare, sau angajamente financiare obligatorii, care se fac pe o perioadă de 30 de ani.

„Desigur, asta include și sectorul apărării”, a spus el.

Canada, care are cea mai lungă coastă din lume, a afirmat că planurile de achiziționare a unor noi submarine au ca scop maximizarea beneficiilor economice, ca parte a strategiei sale de apărare.

Burkhard, care va efectua următoarea lui vizită în Canada în martie pentru mai multe negocieri, a mai spus că ministerele Economiei și Apărării din Germania, precum și Cancelaria de la Berlin au participat, de asemenea, la discuții, adăugând că se așteaptă ca autoritățile din Canada să ia o decizie în 2026.

Ministerul Economiei din Germania a trimis Reuters la ministerul Apărării, care a precizat că, din principiu, nu comentează consultări confidențiale.

Cancelaria Germaniei și ministerele Economiei și Apărării din Canada nu au răspuns imediat solicitărilor de a transmite puncte de vedere.

De asemenea, Hanwha Ocean a refuzat să comenteze.

TKMS, care, potrivit lui Burkhard, are între 30 și 40 de angajați implicați în pachetul de obligații de compensare, oferă submarinul său din clasa 212CD ca parte a licitației, pe care îl furnizează și marinei norvegiene în cadrul unei inițiative comune de modernizare.