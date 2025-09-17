Compania investigată de Snoop, în rechizitoriul procurorilor din dosarul Călin Georgescu

Calin Georgescu se prezinta la sediul Parchetului General din Bucuresti, 27 mai 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Marți, 16 septembrie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de colaboratori ai celui din urmă. În dosar, la date de context, apar și informații despre o firmă investigată anul trecut de site-ul Snoop.ro.

Este vorba de AdNow, aflată în spatele a sute de publicații, influenceri și reclame finanțate cu bani de la Moscova, care propagă dezinformare și teorii conspiraționiste în peisajul media din România de cel puțin nouă ani.

Jurnalistul Victor Ilie, colaborator Snoop și autor al newsletter-ului Drepturi și Strâmbe, scria anul trecut că impactul asupra publicului se resimte pe termen lung, orientând votul la alegerile prezidențiale și parlamentare către partide și candidați extremiști.

Milioane de euro pentru conspiraționism

Cel puțin două milioane de euro au fost direcționați în perioada 2016-2024 de AdNow, o companie de advertising digital cu legături la Kremlin, către site-urile unor televiziuni precum RTV și Realitatea Plus, influenceri conspiraționiști și publicații cu conținut de extremă dreapta, conform documentelor financiare obținute de Snoop. Aceasta este doar suma identificată de Fiscul român.

În capitolul „context” din rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, e descris un „ecosistem de pagini” de Facebook care au promovat retorica postărilor lui Călin Georgescu: mesaje cu caracter de spiritualitate și identitare, promovarea tradițiilor românești și elogierea conceptelor ultranaționaliste, mod de operare utilizat cu scopul de a propaga mesaje eurosceptice și anti-sistem conotative.

Procurorii menționează o infrastructură „care a asigurat direcționarea utilizatorilor spre anumite site-uri de tip doppelganger, care imitau elementele vizuale ale unor publicații mainstream sau instituții de stat”. Aici se vorbește despre AdNow.

„Astfel, utilizatorii erau redirecționați către site-uri care conțin reclame de tip native ads, furnizate de companii cu legături în Federația Rusă, respectiv AdNow, MGID, Geozo și AdsKeeper. Unele dintre site-urile de tip doppelganger au fost atribuite tehnic ca având IP-uri în Federația Rusă” – extras din rechizitoriu

Legături cu Rusia

Procurorii spun că una dintre firme, MGID, „a realizat la nivelul anului 2019, sondaje cu privire la preferințele de conținut în mediul online ale utilizatorilor din România, tiparul acțional fiind similar cu cel al AdNow”, pe cea din urmă numind-o „companie semnalată la nivel internațional în legătura serviciilor de informații din Federația Rusă”.

„AdNow este o companie care a fost semnalată la nivel internațional ca având legături atât cu serviciile de informații ruse, cât și cu guvernul rus. Aceasta a dezvoltat relații comerciale cu agenți economici din Federația Rusă, a căror activitate a fost coordonată de un cetățean rus cu legături în mediul politic” – extras din rechizitoriu

Călin Georgescu va fi judecat pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, conform HotNews.

Citește investigațiile pe site-ul Snoop.ro.

Poți susține munca jurnaliștilor cu doar câteva clickuri.