Compania miliardarului David Ellison „înghite” și Warner Bros, după legendarul studio Paramount. Anunțul făcut de acesta

Gigantul american al divertismentului care urmează să fie format după achiziția Warner Bros Discovery de către Paramount Skydance se va numi pur și simplu „Skydance”, a anunțat miliardarul David Ellison, citat de Variety.

Skydance este numele companiei media pe care Ellison, fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a fondat-o în 2006. Aceasta și-a schimbat numele în Paramount Skydance în 2025, după o fuziune în care a „înghițit” practic compania din spatele legendarului studio Paramount Pictures.

Ellison a păstrat controlul asupra noii companii, pentru care și-a asumat atât funcția de director general (CEO), cât și de președinte al Consiliului de Administrație.

Tranzacția prin care se formează noua companie Skydance după achiziția de acum a Warner Bros Discovery urmează să fie finalizată pe 6 octombrie. Fuziunea va reuni două dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood, serviciile de streaming HBO Max și Paramount+, precum și afaceri de televiziune care includ CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network și multe altele.

Printre francizele de divertisment ale noii companii se vor număra „Harry Potter”, „Game of Thrones” și alte producții de succes HBO, universul cu supereroi DC, serialele „Yellowstone”, filmele „Mission: Impossible”și „Top Gun”, precum și imperiul Nickelodeon dedicat copiilor.

Skydance va fi condusă de David Ellison și de Ynon Kreiz, fostul șef al Mattel, care va fi numit ca al doilea director general, în paralel cu Ellison, în data de 5 octombrie. Ellison va fi și președinte.

Miliardarul a justificat de ce n-a vrut Paramount sau Warner Bros în numele noii companii

„Paramount și Warner Bros au contribuit la modelarea a peste un secol de cultură”, a scris Ellison vineri într-un mesaj pe care l-a distribuit pe rețeaua de socializare „X”. „Prin combinarea lor, nu rescriem istoria – le oferim acestor studiouri emblematice un motor mai puternic. Împreună, suntem Skydance: un spațiu dedicat în primul rând creației, pentru povești îndrăznețe și de calitate”, a adăugat el.

„Am ales acest nume din câteva motive importante. În primul rând, pe măsură ce aducem Paramount și Warner Bros. împreună, am vrut să păstrăm ceea ce a făcut ca fiecare dintre aceste studiouri să fie emblematic. Ambele au identități distincte, moșteniri extraordinare și branduri care au rezonat cu publicul de-a lungul generațiilor”, și-a continuat el mesajul.

„Nu ne-am dorit niciodată ca o nouă identitate corporativă să diminueze, să modifice sau să eclipseze vreuna dintre ele. În schimb, am vrut un nume care să ofere companiei combinate o identitate proprie, permițând în același timp Paramount și Warner Bros – precum și tuturor brandurilor noastre extraordinare – să rămână în centrul atenției”, a mai scris David Ellison.

El s-a referit la faptul că studiourile de film vor continua să producă lungmetraje sub numele lor.

David Ellison, CEO-ul companiei Paramount Skydance, FOTO: Bonnie Cash / UPI / Profimedia Images

Se încheie un capitol din istoria Hollywood

Anunțul de acum marchează în esență finalul campaniei de un an a lui Ellison pentru a încheia o tranzacție uriașă, în valoare de 111 miliarde de dolari, prin care Paramount și Warner Bros. Discovery vor fuziona. În acest proces, el a depășit oferta Netflix (care avea un acord pentru achiziționarea diviziilor cinematografice și de streaming ale Warner Bros) și a ajuns la o înțelegere pentru soluționarea unui proces antitrust intentat de 12 state americane, care încercau să blocheze tranzacția.

Tranzacția Paramount-Warner Bros. a trecut de ultimul obstacol după ce judecătorul care superviza procesul antitrust intentat de cele 12 state a aprobat pe 30 septembrie acordul dintre Paramount și procurorii generali ai statelor americane.

Noua companie va fi controlată de David Ellison și tatăl său, Larry Ellison, alături de Gerry Cardinale, fondator și managing partner al RedBird Capital Partners.

Larry Ellison a garantat personal, din capital propriu, 46,7 miliarde de dolari din finanțarea necesară pentru preluarea WBD. În plus, Paramount a obținut angajamente în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari din partea fondurilor suverane de investiții ale Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Cele trei fonduri din Orientul Mijlociu vor deține 38,5% din compania combinată Paramount-Warner Bros.