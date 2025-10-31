Compania numită după o sabie celebră a deschis fabrica unde intenționează să producă drone „rechin”, de dimensiunea unui autobuz

Compania americană de apărare Anduril Industries a inaugurat vineri o nouă unitate de producție la Sydney, destinată fabricării dronelor subacvatice cunoscute sub numele de „Ghost Shark” („Rechin fantomă”), în cadrul contractului de furnizare în valoare de 1,7 miliarde de dolari australieni (1,1 miliarde de dolari americani) semnat cu Marina australiană, relatează Reuters.

În luna septembrie, Australia a atribuit companiei Anduril contractul pentru dezvoltarea în comun a unei flote de vehicule Ghost Shark în următorii cinci ani, care vor completa flota de nave de suprafață a Marinei Regale Australiene.

Zeci de astfel de drone vor fi produse la Sydney și ar putea fi ulterior exportate în Statele Unite și în alte țări, sub rezerva aprobării guvernului australian.

Anduril a anunțat că primul vehicul a fost finalizat înainte de termen și este pregătit pentru testele în apă, înainte de livrarea planificată pentru luna ianuarie.

Fabrica unde vor fi produse dronele are peste 7.000 de metri pătrați

Lansată în 2017 de mai mulți antreprenori americani din domeniul tech, Anduril a devenit cunoscută în ultimii ani datorită numeroaselor contracte pe care le-a câștigat din partea Pentagonului și a altor ramuri ale guvernului federal american.

Compania este numită după celebra sabie Narsil / Andúril din scrierile autorului britanic J.R.R. Tolkien, văzută și în filmele Stăpânul inelelor ca arma dăruită lui Aragorn de către elfi în chiar primul lungmetraj.

Uzina Anduril din Australia, cu o suprafață de 7.400 de metri pătrați, va ajunge la capacitate maximă de producție în 2026. Compania estimează că ea va crea aproximativ 150 de locuri de muncă.

Peste 40 de companii locale vor furniza piese, componente și materiale pentru acest program.

„Astăzi marchează un moment definitoriu în misiunea noastră de a aduce capacități subacvatice suverane în Australia”, a declarat David Goodrich, directorul Anduril Australia, într-un comunicat.

„Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim Australia și aliații săi prin producerea dronelor Ghost Shark chiar aici, la Sydney”, a adăugat acesta.

Pat Conroy, ministrul australian pentru industria de apărare, a declarat la rândul său că proiectul va consolida capacitățile de producție interne ale Australiei și va asigura locuri de muncă bine plătite și cu înaltă calificare pentru țară.