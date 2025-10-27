Compania susținută de fondul suveran al Arabiei Saudite anunță lansarea unui sistem de operare care să rivalizeze cu Windows

Startup-ul saudit de inteligență artificială Humain, înființat de fondul suveran de investiții al regatului, intenționează să lanseze săptămâna aceasta un sistem de operare pentru calculatoare care le permite utilizatorilor să vorbească cu computerul pentru a-i cere să execute diverse sarcini, relatează Reuters.

Reprezentanți ai companiei au declarat luni că văd sisteme precum noul lor produs, sistemul de operare care se va numi „Humain 1”, ca o alternativă viitoare la sistemele bazate pe pictograme, precum Windows sau macOS. Acestea au dominat autoritar piața sistemelor de operare pentru calculatoare personale încă din mijlocul anilor 1980.

„În loc să te uiți la pictograme și să dai clic pentru aplicații distincte, acum tu (…) îți exprimi intenția verbal”, a declarat CEO-ul Tareq Amin, la Forumul Global Fortune organizat la Riad.

Humain a anunțat că își propune să fie prima companie care lansează oficial un astfel de sistem, în condițiile în care și alte firme tehnologice au început să lucreze recent la unele asemănătoare.

Compania a lansat deja un chatbot „halal”

Startup-ul a fost lansat în luna mai sub egida fondului suveran de investiții al regatului, Public Investment Fund, și este prezidat de prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Câteva luni mai târziu, Humain a lansat un chatbot pe care l-a prezentat drept primul instrument de inteligență artificială din lume care funcționează în baza preceptelor islamice.

O înregistrare video publicată de Humain în septembrie, cu ocazia zilei naționale a Arabiei Saudite, sugerează că aceste precepte sunt respectate și în cadrul companiei.

احتفلنا في هيوماين باليوم الوطني السعودي بروحٍ واحدة وطموحٍ لا ينتهي. 🇸🇦#هيوماين #آفاق_لا_حدود_لها



At HUMAIN, we celebrated Saudi National Day with one spirit and limitless ambition. 🇸🇦#HUMAINAI #TheEndOfLimits pic.twitter.com/68VEJSXOXj — HUMAIN (@HUMAINAI) September 30, 2025

Botul, numit „Humain Chat”, rulează pe modelul lingvistic de mari dimensiuni „Allam”, despre care compania afirmă că a fost antrenat pe „unul dintre cele mai mari seturi de date în limba arabă adunate vreodată” și că ar fi „cel mai avansat model AI din lume construit prioritar pentru limba arabă”.

Compania afirmă totodată că oferă servicii și produse AI, inclusiv centre de date, infrastructură AI, capacități cloud și modele avansate de inteligență artificială.

Un sistem de operare pentru calculator este software-ul care acționează ca o punte între utilizator și mașină, gestionând resursele hardware și oferind servicii esențiale pentru toate celelalte programe.

Purtătorul de cuvânt al Humain a declarat că dezvoltarea noului sistem de operare a început la scurt timp după înființarea companiei în luna mai. Acesta a adăugat că sistemul de operare a fost testat intern pentru gestionarea salariilor și a resurselor umane ale companiei.