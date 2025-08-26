O companie din Arabia Saudită a lansat primul chatbot „halal” din lume

Companiile care au dezvoltat chatboți AI scot adesea în evidență capacitatea de traducători, dar încă se raportează implicit la limba engleză, atât ca funcționalitate, cât și în privința informațiilor pe care au fost antrenați. Ținând cont de acest lucru, Humain, o companie de inteligență artificială din Arabia Saudită, a lansat acum un chatbot nativ arab, relatează Gizmodo.

Botul, numit „Humain Chat”, rulează pe modelul lingvistic de mari dimensiuni „Allam”, despre care compania afirmă că a fost antrenat pe „unul dintre cele mai mari seturi de date în limba arabă adunate vreodată” și că ar fi „cel mai avansat model AI din lume construit prioritar pentru limba arabă”.

După cum notează agenția Bloomberg, compania susține că acesta este fluent nu doar în limba arabă, ci și în „cultura, valorile și moștenirea islamică”.

Cu alte cuvinte, chatbotul va fi unul „halal” – termenul coranic care înseamnă „permis”, „legal” din punct de vedere religios.

Chatbotul, care va fi disponibil sub formă de aplicație, va putea fi folosit la început doar în Arabia Saudită și acceptă deja conversații bilingve în arabă și engleză, inclusiv dialecte precum cel egiptean și libanez. Planul este ca aplicația să fie lansată treptat în Orientul Mijlociu și, în cele din urmă, la nivel global, cu scopul de a deservi aproape 500 de milioane de vorbitori de arabă din întreaga lume.

Humain a preluat Allam și proiectul chatbotului după ce acestea au fost inițiate de Autoritatea Saudită pentru Date și Inteligență Artificială, o agenție guvernamentală cu atribuții în reglementarea tehnologiei. Din acest motiv, Bloomberg ridică posibilitatea ca Humain Chat să se conformeze cererilor de cenzură ale guvernului saudit și să restricționeze tipul de informații puse la dispoziția utilizatorilor.

Guvernul Arabiei Saudite încearcă în mod regulat să restricționeze tipul de conținut disponibil populației sale. Țara a obținut un scor de 25 din 100 în raportul „Freedom on the Net” al Freedom House pentru anul 2024, rezultat al controalelor stricte asupra activității online și al legilor restrictive privind libertatea de exprimare.