Companie de stat „jefuită”, oferită drept exemplu negativ de Oana Gheorghiu. „Iar ei vin azi și încearcă să ne fraierească cu sloganul «nu ne vindem țara»”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, care vorbise recent despre posibilitatea de a fi listate la bursă unele companii de stat, a oferit drept exemplu negativ situația Petrotrans SA, despre care susține că „a murit de trei ori” și că a fost „jefuită” inclusiv cu ajutorul statului.

Oana Gheorghiu a spus că Petrotrans SA „nu a fost niciodată listată la bursă” și „a rămas mereu complet în mâinile statului”, fiind „ferită de piață, ferită de transparență, ferită de orice control extern”, dar chiar și așa „a murit de trei ori: în 2005 când statul i-a retras operarea fără compensație; în 2007 când a intrat în faliment; și în 2019 când lichidarea a fost blocată din interior”.

„În fapt, ea nu mai există din 2005. În acte, ea încă există în 2026. La fiecare moment relevant din această poveste, lipsa de decizie a costat mai mult decât ar fi costat chiar și cea mai proastă decizie posibilă. Iar ei vin astăzi și încearcă să ne fraierească cu sloganul «nu ne vindem țara»”, a declarat vicepremierul, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit unei note prezentate joi de Oana Gheorghiu, Guvernul a întocmit o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare.

Declarațiile sale de duminică vin în contextul în care mai mulți lideri PSD au reacționat dur față de posibila listare la bursă a companiilor de stat.

Oana Gheorghiu, despre Petrotrans și conducta pe care „hoții au demontat-o bucată cu bucată”

Potrivit vicepremierului, statul plătește în continuare 27.960 de euro pe an către proprietarii terenului aferent conductei Petrotrans, care „nu mai transportă nimic de aproape 20 de ani” și pe care „hoții au demontat-o bucată cu bucată”.

„De ce? Pentru că nimeni nu a semnat o hârtie ca să o radieze definitiv din inventarul domeniului public. Nu, nu e ficțiune. E România de astăzi. Vorbim de o rețea care număra la un moment dat 1.800 kilometri de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere (benzină, motorină, țiței). Infrastructură construită în decenii, cu valoare strategică reală”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a spus că Guvernul a desființat în 1996 entitatea care opera conductele și a absorbit-o în Petrom, însă nu a scos-o din lista privatizărilor în masă, iar oamenii au început să cumpere și să vândă „titluri la o entitate fără ștampilă, fără manager, fără existență juridică”.

„Statul ajută la jefuirea unei companii a statului”

Oana Gheorghiu susține că o patrulă de jandarmi a descoperit încă din 2000 „prima rețea de furt din conducte”, însă a preferat „tăcerea în schimbul mitei”. În 2001, a adăugat ea, „intră în schemă un echipaj al Secției 5 de Poliție București. Dintr-un furt cu bidonul devine o industrie organizată”.

„Anul 2004: Hoții montează o instalație de 250 de metri pe sub canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a alimenta barje. Numai în acel an: peste 100.000 de tone furate. Pagubă estimată: peste 80 de milioane de euro. Statul, prin forțele sale de ordine, ajută la jefuirea unei companii a statului”, a continuat vicepremierul.

În 2007, potrivit vicepremierului, Petrotrans nu mai avea niciun angajat, rețeaua sa era distrusă fizic, iar stocul de produse era nevandabil.

Oana Gheorghiu a spus că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a blocat închiderea procedurii de faliment în 2019, invocând că „are de recuperat un procent de 0,0021% din creanțe (în cuantum 6.959 lei)”.

„Anul 2026: Compania încă există juridic. Procedura continuă. Și statul plătește în continuare 27.960 de euro pe an pentru o conductă pe care hoții au furat-o și pe care nimeni nu a semnat hârtia de radiere”, a mai declarat vicepremierul.