Reacții dure din PSD după ce Oana Gheorghiu a anunțat intenția Guvernului de a lista la bursă companii de stat

Mai mulți lideri PSD au reacționat după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că Guvernul intenționează să listeze la bursă mai multe companii de stat. „Vindem ce mai avem prin casă” sună una din reacții, în timp ce alții reproșează că subiectul nu a fost discutat în coaliție sau că momentul ales pentru listare este „nefavorabil”.

La scurt timp după ce Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a anunțat că Guvernul a întocmit o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare, mai mulți lideri PSD au reacționat dur, prin postări pe Facebook.

Daniel Zamfir, de exemplu, liderul senatorilor PSD spune că „planul lui Ilie Bolojan a ieșit la iveală”.

„Celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, după îndelungi analize, propune să începem să vindem ce mai avem prin casă”, mai spune senatorul.

El spune că ideea listării la bursă devoalează strategia premierului: „De la bun început când a accentuat în mod real starea de panică economică, a sărăcit populația și a falimentat companii românești ca să prezinte acum soluția salvatoare”.

„V-a dat doamna Gheorghiu o știre, dar nu a spus-o corect”

Postarea fostului ministru al Finanțelor de la PSD, Adrian Câciu, începe cu:

„Tocmai v-a dat doamna Gheorghiu, vicepremierul care nu a făcut nimic în 10 luni, o știre dar nu a spus-o corect! Știrea pe care v-a dat-o este că pierdem banii din PNRR pe buna guvernanță!”.

El spune că jalonul 443 din PNRR prevede că România trebuie să listeze sau să restructureze minimum 3 companii de stat până la data de 30 iunie 2026 și îi reproșează Oanei Gheorghiu că a anunțat „o intenție, o listă cu intenții”.

„Ca să listezi o companie îți ia minim 9 luni! Ca să restructurezi o companie îți ia între 1 și 2 ani! Pâna la 30 iunie mai sunt fix 2 luni și 14 zile! Tocmai v-a anunțat doamna Gheorghiu că a pierdut vreo 2 miliarde de euro din PNRR (pentru că acest jalon este considerat reformă, din perspectiva Comisiei)!”, explică Câciu.

„Astea sunt știrile zilei, nu conferința de marketing pe care a avut-o”, adaugă el.

Tușa, PSD: România riscă să își piardă „o bună parte din suveranitatea economică”

În aceeași notă, Diana Tușa, vicepreședintă a PSD, transmite că alte țări europene precum Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia sau Cehia „își consolidează companiile din sectoarele strategice, critice, fie prin naționalizarea companiilor de stat”, dar România face invers prin listarea la bursă.

„Toate măsurile luate de premierul Bolojan au condus la recesiune economică”, adaugă ea spunând că România riscă să își piardă „o bună parte din suveranitatea economică”.

„Scuza cu PNRR nu ține! România s-a angajat să listeze la bursă un pachet de doar 15% din Hidroelectrica (nu 20% cum se vrea acum), iar Romgaz, CEC sau Salrom nu au fost vizate in discuțiile privind PNRR”, a declarat ea în completarea postării pentru HotNews.

Domeniile care „trebuie să rămână ale românilor”, în opinia unui lider PSD

Marius Budăi, care a fost președinte al comisiei de Buget-finanțe din Camera Deputaților și ministru al Muncii, spune că Ilie Bolojan pregătește „în secret și fără vreun mandat democratic, înstrăinarea celor mai valoroase companii ale României – Hidroelectrica, Romgaz, CEC Bank, Poșta Română, Loteria Română, Portul Constanța, Aeroporturi București”.

Budăi mai transmite că domenii precum sănătatea, educația, protecția socială, trebuie „să rămână ale românilor” și că „există domenii ce pot fi gestionate privat”.

El atrage atenția asupra faptului că ideea listării la bursă a fost prezentată fără consultarea celorlalți parteneri din coaliție.

Totuși, ultima ședință a coaliției a avut loc pe 19 martie, iar de atunci, întâlnirile dintre liderii PSD, PNL, UDMR, USR și a Minorităților Naționale au fost suspendate în așteptarea referendumului intern prin care social-democrații vor decide dacă mențin sprijinul politic acordat premierului Bolojan.

„Din păcate, domnul Bolojan tratează România nu ca pe o țară ce trebuie guvernată, nici măcar ca pe o firmă de lichidat, ci ca pe un chioșc din colțul intersecției. Iar așa ceva este de netolerat!”, spune fostul ministru al Muncii.

La fel ca Diana Tușa, el dă exemplu țările din Europa care „strâng în brațe activele strategice, pentru că nu știu ce urmează într-o lume tot mai imprevizibilă”.

„Între timp, în plină criză energetică, într-un context al instabilității geopolitice mai accentuată ca niciodată în ultima sută de ani, domnul Bolojan vrea să vândă tocmai ce nu ar trebui să atingem”, mai transmite Budăi.