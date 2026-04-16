Guvernul studiază listarea unor companii de stat la Bursă / Vicepremierul Oana Gheorghiu: Este nevoie de studii de fezabilitate. Nu avem o asumare politică

Guvernul a întocmit o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare, potrivit unei note prezentate joi de vicepremierul Oana Gheorghiu. Nu există nicio certitudine legate de intrarea lor pe piața de capital, Oana Gheorghiu spunând că „e nevoie de studii de fezabilitate”.

Autoritățile analizează de câțiva ani posibilitatea listării unor companii, aceasta fiind chiar și un jalon PNRR. Acest jalon prevede listarea sau restructurarea a trei companii până în august 2026.

Oana Gheorghiu a anunțat joi că Executivul va prezenta Comisiei Europene restructurarea a trei companii: Tipografica CFR şi Telecomunicaţii CFR, care vor fuziona, și Electrocentrale Grup (ELCEN).

Unele dintre companii sunt propuse pentru IPO (Initial Public Offering). Aici intră cele care nu se află deja pe bursă. Și mai este categoria celor care se află deja pe piața de capital și de la care pot fi listate noi pachete minoritare de acțiuni. Potrivit documentului guvernamental, statul ar urma să rămână acționar majoritar.

De la Hidroelectrica, dacă s-ar lista între 5 și 10% din acțiuni, statul ar putea obține între 3,1 și 6,2 miliarde de lei, se arată în documentul prezentat de Oana Gheorghiu.

De la Romgaz, la o listare între 5 și 7% din acțiuni, s-ar obține între 2,2 și 3,1 miliarde lei. Acestea două sunt deja pe piața de capital, cu pachete minoritare. O companie propusă pentru IPO este CEC Bank, însă nu există estimări legate de aceasta.

Vicepremierul Oana Gheorghiu. Inquam Photos / Octav Ganea

„Lista exploratorie” cu companiile propuse pentru listare

Companiile care sunt recomandate pentru listare sunt:

Hidroelectrica, cu un pachet de 5 – 7% din acțiuni

Romgaz, cu un pachet de 5-7 % din acțiuni

CEC – listare inițială

Companii care sunt condiționate

Transgaz – maximum 5%. Condiția este corelarea cu proiectul Neptun Deep

Portul Constanța – IPO. Condiția este clarificarea participației Fondului Proprietatea

Poșta Română – IPO. Condiția este clarificarea costului serviciului universal

Salrom – IPO. Condiție este un audit al rezervelor

Romarm – IPO. Condiția este modificarea legislativă privind investițiile fondurilor de pensii

Companii amânate pentru listare

Aeroporturi București. Motivul este un litigiu privind majorarea capitalului

Nuclearelectrica. Motivul este retehnologizarea reactorului 1

Imprimeria Națională. Motivul este specificul monopolului reglementat

Companii excluse de la listare

Transelectrica. Motivul este că pachetul disponibil ar reduce participația statului sub pragul de control

Cuprumin. Motivul este că se propune un parteneriat strategic, nu IPO

Oana Gheorghiu: Nu avem o asumare politică pentru listare

”Este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie. Nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate, în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital”, a declarat Oana Gheorghiu întrebată de jurnaliști care companii ar putea fi listate.

„Pentru a face pasul următor e nevoie de studii de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a precizat vicepremierul.

Într-o reacție rapidă pe Facebook, citată de știri pe surse, un reprezentant al PSD, senatorul Daniel Zamfir, a spus că „celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, după îndelungi analize, propune să începem să vindem ce mai avem prin casă”. Senatorul PSD susține că acesta a fost „planul lui Bolojan”: să devalorizeze public economia ca să vândă companiile de stat.