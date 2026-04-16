Guvernul studiază listarea unor companii de stat la Bursă / Vicepremierul Oana Gheorghiu: Este nevoie de studii de fezabilitate. Nu avem o asumare politică
Guvernul a întocmit o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare, potrivit unei note prezentate joi de vicepremierul Oana Gheorghiu. Nu există nicio certitudine legate de intrarea lor pe piața de capital, Oana Gheorghiu spunând că „e nevoie de studii de fezabilitate”.
- Autoritățile analizează de câțiva ani posibilitatea listării unor companii, aceasta fiind chiar și un jalon PNRR. Acest jalon prevede listarea sau restructurarea a trei companii până în august 2026.
- Oana Gheorghiu a anunțat joi că Executivul va prezenta Comisiei Europene restructurarea a trei companii: Tipografica CFR şi Telecomunicaţii CFR, care vor fuziona, și Electrocentrale Grup (ELCEN).
Unele dintre companii sunt propuse pentru IPO (Initial Public Offering). Aici intră cele care nu se află deja pe bursă. Și mai este categoria celor care se află deja pe piața de capital și de la care pot fi listate noi pachete minoritare de acțiuni. Potrivit documentului guvernamental, statul ar urma să rămână acționar majoritar.
De la Hidroelectrica, dacă s-ar lista între 5 și 10% din acțiuni, statul ar putea obține între 3,1 și 6,2 miliarde de lei, se arată în documentul prezentat de Oana Gheorghiu.
De la Romgaz, la o listare între 5 și 7% din acțiuni, s-ar obține între 2,2 și 3,1 miliarde lei. Acestea două sunt deja pe piața de capital, cu pachete minoritare. O companie propusă pentru IPO este CEC Bank, însă nu există estimări legate de aceasta.
„Lista exploratorie” cu companiile propuse pentru listare
Companiile care sunt recomandate pentru listare sunt:
- Hidroelectrica, cu un pachet de 5 – 7% din acțiuni
- Romgaz, cu un pachet de 5-7 % din acțiuni
- CEC – listare inițială
Companii care sunt condiționate
- Transgaz – maximum 5%. Condiția este corelarea cu proiectul Neptun Deep
- Portul Constanța – IPO. Condiția este clarificarea participației Fondului Proprietatea
- Poșta Română – IPO. Condiția este clarificarea costului serviciului universal
- Salrom – IPO. Condiție este un audit al rezervelor
- Romarm – IPO. Condiția este modificarea legislativă privind investițiile fondurilor de pensii
Companii amânate pentru listare
- Aeroporturi București. Motivul este un litigiu privind majorarea capitalului
- Nuclearelectrica. Motivul este retehnologizarea reactorului 1
- Imprimeria Națională. Motivul este specificul monopolului reglementat
Companii excluse de la listare
- Transelectrica. Motivul este că pachetul disponibil ar reduce participația statului sub pragul de control
- Cuprumin. Motivul este că se propune un parteneriat strategic, nu IPO
Oana Gheorghiu: Nu avem o asumare politică pentru listare
”Este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie. Nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că, la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate, în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital”, a declarat Oana Gheorghiu întrebată de jurnaliști care companii ar putea fi listate.
„Pentru a face pasul următor e nevoie de studii de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex, pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a precizat vicepremierul.
Într-o reacție rapidă pe Facebook, citată de știri pe surse, un reprezentant al PSD, senatorul Daniel Zamfir, a spus că „celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, după îndelungi analize, propune să începem să vindem ce mai avem prin casă”. Senatorul PSD susține că acesta a fost „planul lui Bolojan”: să devalorizeze public economia ca să vândă companiile de stat.