Companiile aeriene care anulează zboruri din cauza crizei combustibilului vor trebui să despăgubească pasagerii, avertizează Comisia Europeană

Companiile aeriene care anulează zboruri în această vară din cauza lipsei de combustibil vor fi obligate să despăgubească pasagerii, deoarece prețurile ridicate la kerosen și eventualele penurii nu reprezintă „circumstanțe extraordinare”, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, citat de Financial Times și The Guardian.

„Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care apar anulări de zboruri, iar dacă operatorii anulează curse fără să existe circumstanțe extraordinare, iar prețurile la combustibil nu reprezintă circumstanțe extraordinare, atunci vor trebui să îi despăgubească pe pasageri”, a declarat comisarul european.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a anunțat săptămâna aceasta că nu va anula zboruri în această vară, deoarece și-a asigurat din timp contractele pentru combustibil, înainte de izbucnirea războiului dintre Israel și Iran.

Totuși, alte companii aeriene, inclusiv Lufthansa din Germania și Aer Lingus din Irlanda, au anulat deja unele zboruri.

Declarațiile comisarului european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, vin în contextul în care directorul unei mari companii aeriene asiatice a afirmat că actuala criză a combustibilului este „mai gravă decât pandemia de Covid”.

„Credeam că am văzut totul odată cu Covidul (…) dar să vezi cum prețul combustibilului pentru avioane aproape se triplează, asta este mult mai grav”, a declarat pentru Financial Times Tony Fernandes, directorul general al AirAsia.

„Te trezești într-o zi și principalul tău cost s-a triplat, a fost o experiență complet nouă pentru mine și am trecut prin multe în viață”, a adăugat el.

Criza combustibilului pune presiune pe companiile aeriene

De-a lungul timpului, aviația a depășit obstacole majore, de la pandemia de Covid până la vulcanul islandez din 2010, care a blocat Europa timp de opt zile și a costat 3,75 miliarde de euro. În ciuda unor crize regionale trecute, transportul aerian global nu a mai fost niciodată blocat direct de o penurie de combustibil. Criza din Orientul Mijlociu este pe cale să schimbe totul.

Prețul combustibilului a crescut puternic după 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului. Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim a afectat exporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

„Ryanair și-a asigurat 80% din necesarul de combustibil pentru avioane până în martie 2027 la un preț de 67 de dolari pe baril, mai puțin de jumătate față de prețurile actuale de pe piață, astfel că nu intenționăm să reducem programul de zboruri în această vară”, a declarat un purtător de cuvânt al Ryanair.