Companiile aeriene din cea mai mare țară a Africii amenință că vor opri toate zborurile din cauza prețurilor la kerosen

Avion decolează de pe aeroportul din Abuja, capitala Nigeriei, FOTO: Skorzewiak / Alamy / Profimedia

Companiile aeriene din Nigeria au avertizat că vor suspenda toate operațiunile de zbor începând cu data de 20 aprilie, dacă prețurile împovărătoare ale combustibilului pentru avioane nu vor fi reduse, relatează Reuters.

Airline Operators of Nigeria (AON), o organizație din industrie care reunește principalii operatori interni, a trimis pe 14 aprilie o scrisoare către asociația vânzătorilor de energie (MEMAN), în care se plângea că prețurile combustibilului pentru avioane au crescut cu aproximativ 270% de la sfârșitul lunii februarie, când Israelul și SUA au început loviturile aeriene împotriva Iranului.

Prețurile globale ale petrolului și combustibililor au crescut semnificativ de la începutul războiului cu Iranul deoarece conflictul afectează grav transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct critic pentru comerțul global.

Însă AON a notat în scrisoarea obținută de agenția Reuters că creșterea prețurilor combustibilului pentru avioane în cea mai populată țară din Africa este „astronomică și artificială”, afirmând că aceasta depășește cu mult evoluția prețurilor globale ale țițeiului.

„În prezent, veniturile companiilor aeriene sunt insuficiente chiar și pentru a acoperi costul combustibilului”, se arată în document.

Războiul din Orientul Mijlociu a provocat o criză mondială a combustibilului pentru avioane

Nigeria are o populație de peste 227 de milioane de locuitori, fiind de departe cea mai populată țară din Africa. Următoarele în clasament, Etiopia și Egiptul, au populații de 128, respectiv 114 milioane de locuitori.

Creșterea accelerată a prețurilor combustibilului pentru avioane a dat peste cap industria aviatică globală, forțând companiile aeriene să majoreze tarifele, să își reducă planurile de expansiune și să își revizuiască prognozele.

Combustibilul pentru avioane reprezintă, de regulă, între 30% și peste 40% din costurile operaționale ale companiilor aeriene din Africa, comparativ cu o medie globală de 20%–25%, potrivit Asociației Companiilor Aeriene Africane, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la creșterile de prețuri.

Datele arate că rafinăria gigant Dangote Petroleum Refinery – singurul producător intern din Nigeria de combustibil pentru avioane – nu a livrat nimic pe piața internă în luna martie.

În același timp, exporturile Nigeriei de produse petroliere rafinate – benzină, motorină, kerosen și combustibil pentru avioane – s-au dublat în martie față de luna precedentă.