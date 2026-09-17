Companiile de electricitate vin cu noi contracte pentru români. Care este noutatea și la ce trebuie să fim atenți

Furnizorii de energie au început să vină cu oferte pentru clienții casnici cu prețuri fixe pentru perioade mai lungi de un an. Până acum, contractele cu tarife fixe erau pentru maximum un an. În ce condiții pot fi schimbate aceste contracte și la ce trebuie să fim atenți.

Ofertele cu prețuri fixe pentru perioade mai lungi de un an se explică prin faptul că furnizorii și-au modificat politica de achiziții și cumpără electricitatea în avans pe perioade mai lungi de livrare, potrivit site-ului Economica.net. Astfel, costul de achiziție pentru un MWh de electricitate scade comparativ cu achizițiile pe termen mai scurt și furnizorii pot face oferte pentru clienți cu preț mai mic pe kWh pe o perioadă mai îndelungată.

Trei companii au anunțat până acum astfel de modificări.

De exemplu, Engie vine cu o ofertă de preț fix până la 31 decembrie 2028, potrivit datelor de pe site-ul companiei. Prețul energiei active este 0,79 de lei/kWh, cu marja de furnizare inclusă, ceea ce, pentru un client din zona București-Ilfov înseamnă un preț final facurat de aproape 1,52 de lei/kWh.

PPC Energie are, de asemenea, o ofertă pe 14 luni, cu prețul energiei active de 0,84 de lei/kWh, ceea ce face ca prețul final facturat să fie, pentru un client din zona București-Ilfov, de 1,58 de lei/kWh.

MVM România, divizia locală a companiei energetice maghiare de stat MVM, vine și ea cu o ofertă de furnizare pentru casnici cu preț fix până la 31 decembrie 2027. Prețul energiei active este de 0,68 de lei/kWh, ceea ce face ca prețul final facturat să fie, pentru un client din zona București-Ilfov, de aproape 1,44 de lei/kWh.

Se poate renunța la contracte înainte de termen

Avantajul unui astfel de contract pe o perioadă mai lungă este că prețul rămâne fix, chiar dacă pe piața angro prețurile continuă să crească în acest timp. În plus, chiar dacă prețul în piață scade, consumatorii au dreptul, potrivit legii, să-și schimbe oricând furnizorul, fără a plăti penalități.

La fel, consumatorii care nu doresc să-și schimbe furnizorul pot încheia un nou contract cu aceeași companie de energie, dacă aceasta vine cu noi oferte de preț mai avantajoase.

Acest lucru nu se aplică însă dacă în contracte sunt incluse și alte servicii, precum cele de service a echipamentelor sau de asistență în caz de defecțiuni. Acestea nu intră sub incidența Legii energiei. Astfel, dacă avem astfel de prevederi în contract există riscul să plătim penalități atunci când vrem să reziliem contractul înainte de termen.

Urmează scumpiri la energie electrică în toată piața

HotNews a scris încă de la începutul lunii august că urmează o scumpire a electricității pentru români, în urma crizei energetice din această vară. Deja primele creșteri de prețuri au fost anunțate: Hidroelectrica a majorat prețul cu 7% și, în cazul altor furnizori, scumpirile ajung chiar și la 15%.

Facturile finale diferă de la un județ la altul, în funcție de zona de distribuție a energiei din România. Iată care sunt primele oferte analizate de HotNews pentru zona București, începând cu 1 octombrie:

Hidroelectrica a anunțat o majorare de preț de 7%, de la 1,11 lei pe kWh la 1,19 lei pe kWh.

Nova Power & Gas a majorat prețul de la 1,27 lei pe kWh în august la 1,47 lei pe kWh, adică o scumpire de 15%.

Electrica Furnizare a crescut tarifele în septembrie cu 3%, de la 1,46 lei pe kWh, la 1,50 lei pe kWh.

Un alt furnizor care majorează prețul este Engie, de la 1,46 lei pe kWh la 1,51 lei pe kWh, respectiv cu 3,5%.

Oferta PPC fără abonament, cu preț fix timp de 12 luni, este 1,65 lei pe kWh, cu 2% mai mult față de prețul pe care îl avea în august. Compania are și alte oferte, cu plata unui abonament pe lângă prețul energiei, iar o altă ofertă îi vizează pe consumatorii cu contor inteligent și prevede prețuri mai mici noaptea și mai mari în timpul zilei.

E.ON a afișat o ofertă cu 1,68 lei pe kWh în septembrie, față de 1,65 lei în august, așadar o majorare de circa 2%.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spunea pentru HotNews că scumpirile pot ajunge la 25% în scenariul pesimist.

La rândul său, Corina Murafa, expert în politici energetice și membru în Comitetul Economic și Social European, a vorbit despre „o consecință aproape inevitabilă”: „Din păcate însă, există o consecință aproape inevitabilă: facturile vor crește atunci când va veni momentul reînnoirii contractelor de furnizare. Nu mâine și nici pentru toată lumea simultan, ci pe măsură ce expiră contractele existente. Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual”.