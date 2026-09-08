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Actualitate

Companiile din Silicon Valley cred că au găsit un nou „El Dorado” într-o faimoasă zonă a Americii de Sud

Sebastian Jucan
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În timp ce giganții tehnologici cunoscuți se grăbesc să construiască în jurul lumii ferme de servere și se lovesc de obstacole pe fondul campaniilor împotriva centrelor de date, proiectele aflate în stadii incipiente în Argentina se dezvoltă fără prea multă atenție publică. Iar o regiune din această țară atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor.

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Deoarece argentinienii nu s-au lovit încă de centre de date de mari dimensiuni, în țară nu există o reacție negativă împotriva acestor ferme de servere similară celei din SUA. Susținătorii afirmă că aceste facilități sunt esențiale pentru „boom”-ul inteligenței artificiale (AI), generează venituri fiscale semnificative pentru economiile locale și pot fi construite într-un mod mai sustenabil.