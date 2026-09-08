Companiile din Silicon Valley cred că au găsit un nou „El Dorado” într-o faimoasă zonă a Americii de Sud

Deoarece argentinienii nu s-au lovit încă de centre de date de mari dimensiuni, în țară nu există o reacție negativă împotriva acestor ferme de servere similară celei din SUA. Susținătorii afirmă că aceste facilități sunt esențiale pentru „boom”-ul inteligenței artificiale (AI), generează venituri fiscale semnificative pentru economiile locale și pot fi construite într-un mod mai sustenabil.

În timp ce giganții tehnologici cunoscuți se grăbesc să construiască în jurul lumii ferme de servere și se lovesc de obstacole pe fondul campaniilor împotriva centrelor de date, proiectele aflate în stadii incipiente în Argentina se dezvoltă fără prea multă atenție publică. Iar o regiune din această țară atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor.

Contestatarii acestora spun că ele suprasolicită rețelele locale de electricitate, afectează mediul și duc la creșterea facturilor la utilități.

În Patagonia se află una dintre cele mai mari formațiuni de gaze de șist din lume

Pentru Patagonia există un interes tot mai mare din partea investitorilor care caută locuri în care să construiască mega-centre de date și care sunt atrași de temperaturile scăzute ale regiunii, de energia regenerabilă, de gazele de șist și de întinderile vaste de teren neocupat, scrie Reuters.

Regiunea se află în extremitatea sudică a Americii de Sud și este cunoscută pentru vârfurile sale muntoase spectaculoase și accidentate, peisajele deșertice și ghețarii imenși.

În provincia Neuquén din Argentina, situată în Patagonia, marele producător de energie electrică Pampa Energia promovează construirea unui centru de date care ar urma să fie amplasat în apropierea centralei termoelectrice Loma de la Lata a companiei.

Ruben Turienzo, directorul comercial al Pampa pentru sectorul energetic, afirmă că planurile pentru centru prevăd un consum de până la 500 de megawați de energie provenită din apropierea formațiunii Vaca Muerta, una dintre cele mai mari formațiuni de gaze de șist din lume.

În această zonă rurală locuiesc familii indigene Mapuche, care au avut în trecut conflicte cu companiile energetice. Pampa a început să studieze proiectul, dezvăluit acum în premieră de Reuters, după ce a primit la începutul acestui an solicitări de informații cu privire la posibile proiecte de centre de date.

„Am început să observăm că exista un interes ceva mai ferm”, afirmă Turienzo.

Operațiuni de exploatare la formațiunea Vaca Muerta din Patagonia, FOTO: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Reformele lui Milei atrag investitori din Silicon Valley în Argentina

Interesul pentru Argentina apare într-un context în care situația macroeconomică a țării este mai stabilă, după ani în care țara sud-americană s-a confruntat cu inflație cronică ridicată. Sub președintele Javier Milei, care a preluat funcția în decembrie 2023, Argentina a atras investiții majore în petrol și minerit prin regimul de stimulare „RIGI”, care oferă facilități fiscale și stabilitate legislativă. Milei a reușit de asemenea o apropiere de Washington, obținând un sprijin financiar puternic înaintea alegerilor parlamentare cruciale din octombrie anul trecut.

„Acum doi ani, nimeni nu vorbea despre Argentina”, a declarat pentru Reuters Steve Sasse, vicepreședinte pentru America Latină la datacenterHawk, un grup de informații de piață cu sediul în Texas.

OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut că va colabora cu Sur Energy, o companie fondată de doi argentinieni, pentru un centru de date alimentat cu energie curată, cu un cost de până la 25 de miliarde de dolari și o capacitate de până la 500 MW. În iulie, agenția de reglementare a comunicațiilor din Argentina a declarat că intenționează să creeze o a doua stație pentru cabluri de fibră optică, pentru a face Patagonia mai atractivă pentru centrele de date.

În prezent, Argentina are doar centre de date de mici dimensiuni, concentrate în Buenos Aires, ceea ce plasează țara în urma vecinelor sale. Amazon avansează cu un mega-centru de date în Chile, în timp ce Google construiește unul în Uruguay. În mai, guvernul din Paraguay a prezentat planuri pentru un centru de date susținut de Taiwan.

„Toată lumea caută energie, de aceea dezvoltatorii internaționali se uită la Argentina”, afirmă Hadassa Lutz, cofondatoare a Cloud2Ground, o firmă americană de consultanță pentru centre de date. „Dar faptul că spui că ai energie nu este suficient”, subliniază ea.

Unii investitori rămân însă prudenți, așteptând să vadă dacă Milei va obține un nou mandat la alegerile prezidențiale pe care Argentina le va organiza anul viitor. E de asemenea așteptată și propunerea lui Milei privind „Super RIGI”, un alt cadru legislativ care ar prevedea reduceri fiscale mai mari.

„Dacă această incertitudine se clarifică și ajungem să avem acum o opțiune în care îți poți pune banii în Argentina, investitorii își vor asuma riscul”, susține Lutz.

Ruben Turienzo, directorul comercial al Pampa, afirmă că aceasta comunică prețuri pentru energie părților interesate și urmărește să ajungă la acorduri inițiale până la sfârșitul acestui an.

Javier Milei. Credit foto: Luis Robayo / AFP / Profimedia

De ce este Patagonia atât de atractivă pentru companiile tech

Ruben Etcheverry, secretarul consiliului pentru dezvoltare al provinciei Neuquén, afirmă că aceasta oferă un climat rece, care reduce costurile de răcire. Un alt atu major este reprezentat de accesul atât la energie hidroelectrică, cât și la gazele din Vaca Muerta.

„Ceea ce ne imaginăm este un cluster sau un ecosistem de centre de date, în care, odată ce prima facilitate va fi construită, aceasta va înlătura prejudecățile și riscurile percepute”, afirmă oficialul local.

Etcheverry a primit solicitări din partea unor companii precum FlexDomes, o companie americană de centre de date „ecologice” care caută investitori pentru un centru de date în Neuquén. Gabriel Obrador, reprezentantul companiei în Argentina, afirmă că prima etapă, cu o sarcină de 120 MW, ar costa 1,4 miliarde de dolari și ar utiliza energia din Vaca Muerta.

Între timp, în provincia sudică Chubut, compania poloneză Green Capital a declarat în iulie că planifică un centru de date care, în prima etapă, ar ajunge la 300 MW, cu un cost de 3 miliarde de dolari, dar care ar putea ajunge în cele din urmă la 3.000 MW.

Companiile caută de asemenea amplasamente și în provincia capitalei Buenos Aires. Pampa Energia a acceptat să furnizeze 30 MW pentru prima etapă a unui centru de date într-o zonă de comerț liber din orașul Bahía Blanca, cunoscut pentru energia eoliană.

Infrastructura Patagoniei rămâne o provocare pentru centrele de date

Deși Patagonia dispune de resurse energetice și de un climat favorabil, infrastructura și conectivitatea rămân obstacole. „Nu este un produs care caută un cumpărător – cineva trebuie să îl construiască”, afirmă consultantul Lutz.

Experții avertizează că anunțurile nu trebuie confundate cu proiecte ferme, aflate efectiv în curs de realizare.

„Există interes și sunt foarte mulți jucători, dar proiectul trebuie să înceapă efectiv”, subliniază și Gustavo Castagnino, director pentru afaceri corporative la Genneia, principala companie de energie regenerabilă din Argentina.

Luis Schilling, copreședinte pentru America Latină al iMasons, o organizație americană nonprofit care conectează profesioniștii din domeniul infrastructurii digitale, și-a amânat de trei ori o călătorie destinată directorilor care urmau să viziteze amplasamente din Patagonia.

Călătoria este programată acum pentru luna februarie a anului viitor.