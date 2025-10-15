Trump amenință că va retrage sprijinul financiar acordat Argentinei dacă partidul lui Milei nu câștigă alegerile de luna aceasta

Donald Trump și Javier Milei s-au întâlnit la Casa Albă la doar câteva zile după ce SUA au acceptat să acorde un ajutor financiar important Argentinei, care are drept scop stabilizarea cursului valutar, înaintea unui scrutin legislativ important, scrie Reuters.

Sprijinul SUA pentru Argentina depinde de succesul partidului președintelui Javier Milei în alegerile legislative din 26 octombrie, a declarat marți Donald Trump, afirmând că „nu vom pierde timpul” dacă partidul lui Milei nu va câștiga.

„Sunt de partea acestui om pentru că filosofia lui este corectă și ar putea câștiga”, a declarat Trump înaintea unui prânz la Casa Albă cu Milei și membrii cabinetului său.

„S-ar putea să nu câștige, dar eu cred că va câștiga. Și dacă va câștiga, vom rămâne alături de el. Dacă nu va câștiga, vom pleca”, a spus Trump.

Declarația liderului de la Casa Albă a zguduit piețele argentiniene, care fuseseră stimulate de pachetul de sprijin anunțat recent de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Elementul central al acordului este un schimb valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari cu banca centrală a Argentinei, care primește dolari americani stabili și oferă pesos volatili. Principala bursă din Argentina a inversat câștigurile anterioare și a scăzut cu aproximativ 2% în urma comentariilor lui Trump.

Bessent a declarat marți, în cadrul reuniunii, că pachetul, ale cărui detalii complete nu au fost încă anunțate, se bazează pe continuarea politicilor economice favorizate de administrația Trump.

„Revenirea la politicile peroniste ar determina o regândire”, a spus Bessent.

Un ajutor criticat

Milei a tăiat zeci de mii de locuri de muncă din sectorul public și a redus cheltuieli în Sănătate, Educație și pensii pentru a rezolva un deficit fiscal de lungă durată.

El a creat, de asemenea, un minister pentru dereglementare, care să vizeze sectoarele în care, potrivit oficialilor, prețurile locale erau artificial ridicate din cauza lipsei concurenței.

Ajutorul economic acordat Argentinei reprezintă o mișcare neobișnuită pentru SUA, în special sub o administrație care a evitat în mare măsură intervențiile externe majore.

Casa Albă a prezentat acordul ca un efort strategic de stabilizare a unui aliat regional cheie. Dar acesta a atras critici în țară.

Mulți politicieni democrați l-au acuzat pe Trump că acordă prioritate unui aliat extern, în timp ce guvernul SUA rămâne blocat. Fermierii americani și-au exprimat, de asemenea, frustrarea, observând că China a cumpărat soia de la producătorii sud americani, inclusiv Argentina, în vreme ce a boicotat SUA.

Sprijinul pentru Milei a scăzut

Deși detaliile acordului rămân neclare, ajutorul financiar ar putea oferi lui Milei un impuls politic necesar, în contextul eforturilor sale de a preveni adâncirea crizei economice și de a consolida sprijinul acordat partidului său.

El a suferit o înfrângere majoră luna trecută, când partidul său a pierdut alegerile provinciale din Buenos Aires, și se confruntă acum cu o situație critică.

Analiștii spun că sprijinul pentru guvern a scăzut în ultimele luni, pe măsură ce creșterea economică și cea a salariilor au stagnat. Scandalurile de corupție în care au fost implicați principalii consilieri ai lui Milei au afectat, de asemenea, cota de popularitate a acestuia.

„Este în interesul guvernului să ajungă la alegeri cu un curs de schimb stabil, fără devalorizarea peso-ului și fără a epuiza rezervele băncii centrale”, a declarat Ignacio Labaqui, analist politic din Buenos Aires.

La petrecerea de lansare a ultimei cărți a lui Milei, organizată săptămâna trecută în Buenos Aires cu un concert, mai mulți dintre susținătorii săi au afirmat că ajutorul oferit de Trump este pur și simplu un instrument la dispoziția președintelui și nu ar trebui politizată.

Însă ajutorul a fost criticat de stânga argentiniană. Din apartamentul său din Buenos Aires, unde ispășește o pedeapsă pentru corupție, fosta președintă Cristina Kirchner a scris luna trecută pe Twitter că „ajutorul” din partea „forțelor din nord” reprezintă „hrană pentru azi și foame pentru mâine”.

Într-o postare pe X, Jorge Taiana, principalul candidat al peroniștilor din Buenos Aires în camera inferioară a parlamentului, l-a acuzat pe Trump de „șantajarea poporului argentinian” și a spus că electoratul nu ar trebui „să accepte ca președintele SUA să ne spună pe cine să votăm”.