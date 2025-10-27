Javier Milei sfidează sondajele de opinie și obține o victorie răsunătoare pentru agenda sa liberală la alegerile parlamentare din Argentina

Javier Milei, fotografiat cu drujba care a ajuns să simbolizeze platforma sa economică, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2023, FOTO: Natacha Pisarenko / AP / Profimedia Images

Partidul președintelui argentinian Javier Milei a obținut o victorie categorică în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, alegătorii oferindu-i un mandat clar pentru a continua restructurarea radicală a economiei, în pofida nemulțumirilor provocate de măsurile sale de reducere a cheltuielilor guvernamentale, transmite Reuters.

Partidul președintelui, La Libertad Avanza („Libertatea Înaintează”), a obținut 41,5% din voturi în provincia capitalei Buenos Aires, față de 40,8% pentru coaliția peronistă de centru-stânga, potrivit rezultatelor oficiale. Reuters notează că provincia a fost mult timp un bastion politic al peroniștilor, rezultatul de acum marcând o schimbare politică dramatică și o revenire importantă pentru Milei, după rezultatul neconvingător la alegerile provinciale organizate la Buenos Aires în septembrie.

La nivel național, La Libertad Avanza a câștigat 64 de locuri în Camera Deputaților, față de 37 de mandate cât avea anterior, potrivit datelor guvernamentale.

Jumătate dintre cele 127 de locuri ale Camerei Deputaților și o treime din Senat (24 de locuri) au fost supuse scrutinului în aceste alegeri de la jumătatea mandatului, organizate pe modelul așa-ziselor alegeri „midterm” din Statele Unite. Mișcarea peronistă din opoziție a rămas cea mai mare minoritate în ambele camere.

Experții politici afirmaseră anterior că obținerea a peste 35% din voturi ar fi reprezentat un rezultat pozitiv pentru guvernul Milei.

Victorie categorică a lui Javier Milei pe fondul unei prezențe reduse la vot

Maria Laura Tagina, politologă la Universidad Nacional de San Martín, a declarat că, deși popularitatea lui Milei a scăzut din cauza oboselii provocate de măsurile de austeritate și a scandalului de corupție care a vizat-o pe sora președintelui și șefa sa de cabinet, este posibil ca mulți argentinieni dezamăgiți să fi ales să nu voteze. Participarea la vot a fost de aproximativ 68%, cea mai scăzută din ultimul deceniu, potrivit presei locale.

Milei a declarat că se așteaptă la o remaniere guvernamentală după alegeri, care ar putea include membri ai partidului centrist PRO, condus de fostul președinte Mauricio Macri și un aliat frecvent al guvernului în Congres.

Analiștii se așteaptă ca prețurile obligațiunilor și acțiunilor să crească luni, odată cu deschiderea piețelor, întrucât rezultatul îi oferă lui Milei voturile și capitalul politic necesare pentru accelerarea reformelor sale.

Mulți analiști au prezis, de asemenea, o devalorizare a pesosului, despre care afirmă că a fost menținut artificial la un nivel prea ridicat pentru a controla inflația.

Sondajele de opinie indicau altceva

Pentru Milei, ale cărui cifre din sondaje scăzuseră în ultimele săptămâni, rezultatul este o ușurare, dar și un motiv de satisfacție pentru președintele american Donald Trump, a cărui administrație a fost criticată după ce a oferit Argentinei un amplu pachet de salvare financiară.

Analiștii afirmă că rezultatul mai bun decât se anticipa pentru Milei ar putea reflecta teama populației de o nouă criză economică dacă țara ar renunța la politicile de austeritate ale președintelui, care – deși au redus subvențiile de care depindeau mulți argentinieni – au reușit să diminueze drastic inflația.

„Argentinienii au demonstrat că nu vor să se întoarcă la modelul eșecului”, a spus Milei triumfător, adresându-se mulțimii de susținători la un hotel din Buenos Aires după anunțarea rezultatelor.

Javier Milei, înconjurat de membri ai cabinetului său în timp ce s-a adresat susținătorilor după anunțarea rezultatului alegerilor organizate pe 26 octombrie în Argentina, FOTO: Rodrigo Abd / AP / Profimedia Images

Un rezultat „mai bun decât sperau chiar și cei mai optimiști susținători” ai lui Milei

Gustavo Córdoba, directorul institutului de sondare Zuban Córdoba, a declarat că a fost surprins de rezultatul lui Milei și consideră că acesta reflectă teama de a repeta crizele economice ale guvernelor anterioare.

„Mulți oameni au fost dispuși să ofere guvernului o nouă șansă”, a spus el. „Vom vedea cât timp îi va acorda societatea argentiniană guvernului. Dar triumful este de necontestat, incontestabil”, a subliniat el.

Córdoba a afirmat că guvernul lui Milei pare să fi asigurat o treime din locurile totale din Camera Deputaților, nu doar cele disputate acum, ceea ce îi permite să împiedice ca eventualele viitoare vetouri prezidențiale să fie răsturnate de Congres. În ultimele luni, opoziția anulase mai multe vetouri ale lui Milei asupra unor proiecte de lege privind cheltuielile publice, despre care președintele susținea că amenință echilibrul fiscal al țării.

„Rezultatul este mai bun decât sperau chiar și cei mai optimiști susținători ai lui Milei”, a spus Marcelo García, director pentru Americi al firmei de consultanță în riscuri Horizon Engage.

„Cu acest rezultat, Milei va putea apăra cu ușurință decretele și vetourile sale în Congres”, a adăugat García, precizând că aliații vor avea acum mai multă motivație să susțină un președinte învingător.

Planurile economice ale cabinetului argentinian, sprijinite de SUA cu zeci de miliarde de dolari

În discursul său de sărbătorire, Milei a sugerat o disponibilitate mai mare de a forma parteneriate, afirmând: „Există zeci de deputați și senatori din alte partide cu care putem ajunge la acorduri de bază”.

Investitorii străini au fost impresionați de capacitatea guvernului de a reduce semnificativ inflația lunară, de la aproape 300% în mai 2024 la 2,1% luna trecută, în timp ce a obținut un surplus bugetar și a implementat măsuri ample de dereglementare.

Pentru a-l sprijini pe Milei, administrația Trump a oferit un pachet de salvare în valoare potențială de 40 de miliarde de dolari, inclusiv un schimb valutar de 20 de miliarde, deja semnat, și o facilitate propusă de investiții în datoria Argentinei, în valoare de alte 20 de miliarde de dolari.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii cu privire la rezultatul alegerilor de duminică.