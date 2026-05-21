Comploturi pentru asasinarea unor cunoscuți lideri ai comuntității evreiești din Germania în numele Iranului, devoalate de autorități

Un danez și un afgan au fost inculpați, în Germania, într-un dosar în care sunt acuzați de comploturi pentru asasinarea unor lideri ai comunității evreiești din țară în numele Iranului, au anunțat joi procurorii germani, potrivit Reuters.

Ali S., cetățean danez, este acuzat că a acționat ca agent al unui serviciu de informații, că a acționat ca agent secret în scopuri de sabotaj, dar și de tentativă de participare la crimă și incendiere. Presupusul său complice, cetățeanul afgan Tawab M., a fost inculpat pentru tentativă de participare la crimă.

Conform procurorilor germani, Ali S. lucra pentru serviciul de informații al Gărzilor Revoluționare al Iranului și menținea un contact strâns cu unitaea specială a organizației, Forța Quds.

Acesta a fost arestat în iunie 2025 în Danemarca. Tawab M. a fost arestat în aceeași țară, în noiembrie, notează The Times of Israel.

Ce spun procurorii despre cei doi

Procurorii susțin că, la începutul anului 2025, Ali S. a fost însărcinat cu colectarea de informații despre șeful Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, și despre șeful Societății Germano-Israeliene, fostul parlamentar german Volker Beck, precum și despre doi băcani evrei din Berlin pe care nu i-au identificat public.

„Toate acestea au servit la pregătirea unor asasinate și atacuri incendiare în Germania”, au declarat procurorii într-un comunicat.

Potrivit rechizitoriului, Ali S. a cercetat anul trecut diverse locații din Berlin și a căutat complici pentru atacuri. Până în mai 2025, el era în contact cu Tawab M., pe care procurorii îl acuză că și-a exprimat disponibilitatea de a procura o armă pentru un terț, neidentificat în dosar, și de a face aranjamentele necesare pentru ca acesta să încerce să îl ucidă pe Volker Beck.

După arestarea lui Ali S. de anul trecut, ambasadorul Iranului a fost convocat la Ministerul german al afacerilor externe. Ambasada respingea la acea vreme ceea ce descria drept „acuzații nefondate și periculoase” cu privire la un presupus plan de atacare a unor locații evreiești.

Într-un comunicat de joi, Societatea Germano-Israeliană a declarat că Beck, președintele organizației, a fost avertizat timp de șase săptămâni vara trecută că „un atac ar putea avea loc în orice moment”.

După anunțul făcut joi de procurori, Societatea Germano-Israeliană a cerut Berlinului să îl expulzeze pe ambasadorul Iranului, să înghețe active asociate fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis la începutul războiului lansat de SUA și Israel, ucis, și să impună sancțiuni instituțiilor financiare care au legături cu Iranul.