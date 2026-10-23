Concedieri după eliminarea taxelor de pod din România. CNAIR vrea să renunțe la aproape 100 de angajați

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” anunță că au avut loc primele consultări legat de intenția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a iniția procedura concedierilor colective pentru salariații care lucrau la stațiile de taxare de pe podurile dunărene de la Fetești–Cernavodă, Giurgeni–Vadu Oii și Giurgiu–Ruse, după eliminarea, de la 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere.

Decizia afectează 106 posturi, ocupate în prezent de 98 de salariați. „La invitația conducerii CNAIR, reprezentanții Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” au participat la primele consultări privind intenția Companiei de a iniția procedura concedierilor colective.

Această situație a apărut ca urmare a eliminării, începând cu 1 octombrie 2026, a tarifelor de trecere pentru podurile dunărene de la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu-Ruse, ceea ce a determinat încetarea activităților de încasare a acestor tarife”, arată Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”.

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