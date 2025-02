Concedieri în 2025. Angajatorii din două sectoare importante spun că vor da afară oameni: „Presiune pe bugete”

Ponderea firmelor care anticipează o reducere a numărului de angajați a crescut puternic în ianuarie 2025 față de ianuarie 2024, conform unui raport al firmei de consultanță PricewaterhouseCoopers (Pwc), citat de site-ul financiar StartUp Cafe.

Deși per total în piață sunt mai mulți angajatori (47%) care anticipează creșterea numărului de angajați, respectiv stagnare (42%), procentul firmelor care estimează reduceri de personal a crescut vizibil în acest an față de aceeași perioadă din 2024 de la 2% la 11%, conform HR Barometru, realizat de PwC România.

„Măsurile de majorare a fiscalității, luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, precum eliminarea facilităților pentru IT, agricultură și construcții, dar și încetinirea creșterii economice naționale și a altor state au început să schimbe coordonatele pe piața muncii. În plus, mediul de afaceri se așteaptă la noi măsuri fiscale. Companiile resimt astfel o presiune tot mai mare pe bugete care se traduce în imposibilitatea compensării facilităților eliminate de stat, diminuarea procentelor de creșteri salariale pentru acest an și chiar reduceri de personal”, arată PWC.

La începutul anului 2024, sectorul de Comerț, FMCG (bunuri de larg consum) și Distribuție era singurul care menționa reduceri de personal de 14%, conform raportului. În ianuarie 2025, acest sector continuă să estimeze reduceri de 17%, pentru acest an.

Aproape jumătate dintre angajatorii din IT se gândesc la concedieri

În 2025, apar în sondaj și alte sectoare care intenționează să facă reduceri de personal. Astfel, 45% dintre angajatorii respondenți din sectorul IT și telecom preconizează o reducere a numărului de angajați, iar 7% o stagnare a personalului, comparativ cu anul trecut, când niciun angajator din acest domeniu nu estima scăderi. Mai mult, 81% dintre respondenți estimau creșteri, iar 19% stagnare.

Procente mari și în industria pharma

De asemenea, comparativ cu studiul din ianuarie 2024, când majoritatea companiilor (92%) din domeniul farma estimau creștere, iar restul de 8% stagnare, la ediția de la începutul acestui an, 22% dintre companiile din sectorul farmaceutic estimează o scădere a numărului de angajați.

Reduceri mai sunt estimate și în industria auto (22%), manufacturieră (15%) și servicii financiare (13%).