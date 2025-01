Concediu medical plătit pentru îngrijirea animalelor de companie. Măsură inedită preconizată într-o metropolă americană

Consiliul orașului New york urmează să ia în discuție un proiect prin care locuitorii orașului vor căpăta dreptul de a-și lua concediu medical plătit pentru îngrijirea animalelor, scrie Reuters.

Consilierul Shaun Abreu, inițiatorul proiectuui, susține că măsura va avea efecte benefice asupra sănătății animalelor, precum și a stăpânilor lor. „Când ai grijă de animalele tale, ai grijă și de tine”, a spus Abreu, invocând plimbările lungi cu câinii, socializarea cu alți proprietari de animale și beneficiile asupra sănătății mintale.

Concediul ar urma să fie inclus în cel deja prevăzut de statul New York, unde companiile, în funcție de mărimea lor, trebuie să asigure între 40 și 56 de ore ca zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății pe an. „Nu dăm zile în plus. Spunem doar să lăsăm oamenilor flexibilitatea de a utiliza acest timp cum doresc”, a precizat consilierul

Studii citate de către Departamentul Sănătății din SUA au arătat că interacțiunea cu animalele reduce nivelul de cortizol, un hormon asociat stresului, și scade presiunea sanguină. Cercetătorii au mai demonstrat că animalele pot atenua sentimentul de singurătate și să amelioreze dispoziția. În circa 68% dintre gospodăriile americane trăiește cel puțin un animal.

Măsura ar putea preveni abandonul animalelor și să crească numărul de adopții ale acestora, ceea ce ar ameliora situația din adăposturile pentru animale ale orașelor, crede Katy Hansen, director de comunicare ale centrelor pentru îngrijirea animalelor din New York.

„Adăposturi din întreaga țară sunt pline de animale. Tot ce putem face să ținem împreună animalele și familiile lor va ajuta adăposturile și-i va ajuta pe oameni”, crede Hansen.

Proiectul a fost depus în luna octombrie, iar acum este analizat de către o comisie a autorităților locale din New York.