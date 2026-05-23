Concert Max Korzh la București. Pe Arena Națională s-a strigat „București, București” și „Ucraina, Ucraina”

Peste 42.000 de oameni participă sâmbătă seara pe Arena Națională la un concert susținut de rapperul belorus Max Korzh. Marea majoritate a spectatorilor sunt străini, din țări precum Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Polonia sau chiar Rusia, iar majoritatea sunt tineri. Pe cel mai mare stadion din România tinerii au strigat după indicațiile artistului: „București, București”.

Max Korzh, un artist din Belarus, aproape necunoscut în România, a reușit performanța de a vinde toate biletele de pe Arena Națională și a stabilit un record pentru un artist solo pe un stadion în București.

„Din totalul de peste 42.000 de bilete vândute, aproape 39.000 sunt din alte țări, precum Ucraina, Polonia, Republica Moldova. E cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România”, spun cei de la Emagic, organizatorii concertului.

Aflat pe Arena Națională, jurnalistul Vitalie Cojocari a publicat pe contul său pe facebook momente din timpul concertului.

În tribunele stadionului, scrie jurnalistul, a fost agățat un mare banner pe care scria „Dvizh București – Ce zi mișto!”. Dvizh sau Dvij este un fel de petrecere a fanilor rapperului belorus.

După ce a urcat pe scenă, rapperul i-a îndemnat pe fani să scandeze, iar mulțimea l-a urmat: „Bucharest, Bucharest!”. „Prieteni, după asta vreau să merg în Transilvania. Mergeți?”, a spus Max Korzh, scrie Vitalie Cojocari.

Un alt moment simbolic a fost când pe Arena Națională a început să se audă scandarea „Ucraina! Ucraina!”.

Cine este Max Korzh

Maksim Anatolyevich Korzh (aka Max Korzh) are 37 de ani. În vremuri „politice”, s-a impus ca artist nu pentru că a dat mesaje explicit activiste. Versurile sale vorbesc despre evadare, despre lipsa speranței, despre libertate și despre oameni obișnuiți, zdrobiți de un sistem dur. Nu doar belarușii s-au recunoscut în el, ci și mulți tineri din Europa de Est.

Max Korzh s-a născut în orașul Luninets din Belarus. S-a mutat în Minsk la o vârstă fragedă, unde a fost trimis de părinții săi la o școală de muzică. La 16 ani cânta deja într-o trupă, iar prima sa piesă solo a înregistrat-o în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus.

În al treilea an de facultate, a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe cariera sa muzicală, a împrumutat 300 de dolari de la mama sa, a mers într-un studio și a înregistrat piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), pe care a postat-o pe VKontakte în 2012, cea mai mare rețea socială din Rusia.

La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Când s-a întors din serviciul militar, a aflat că melodia devenise virală și foarte populară în Belarus. Piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”) a atras un număr mare de fani și a început să fie difuzată la radio.

În 2013, Korzh a devenit primul artist din Belarus care a susținut un concert sold out pe Minsk-Arena în fața a 13.000 de oameni.

De aici, popularitatea sa a tot crescut, iar piesele sale în limba rusă i-au adus fani din tări precum Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan, Cehia etc. În mare parte, succesul său se datorează faptului că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave care au crescut în societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.

Cum a devenit, apoi, Max Korzh un adevărat simbol?