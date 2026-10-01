Concertele lui Kanye West în Rusia au fost anulate: „Regretăm sincer”

Două concerte ale rapperului american Kanye West în Rusia, programate pentru luna octombrie, au fost anulate, a declarat Say Agency, organizatorul spectacolelor, citat de Reuters.

West, cunoscut și sub numele de „Ye”, urma să susțină un concert promovat de Gazprom la Sankt Petersburg. Cu toate acestea, la o săptămână după ce concertele au fost anunțate la mijlocul lunii august, reprezentanții Gazprom Arena au declarat că rapperul nu semnase niciodată un contract cu organizatorul oficial, o companie separată cu sediul la Moscova.

Spectacolele au rămas în incertitudine de atunci, fără ca organizatorii să ofere o confirmare clară cu privire la desfășurarea lor.

„Prieteni, regretăm sincer să vă informăm că concertele YE din Sankt Petersburg nu vor putea avea loc la datele programate. Vom emite în viitorul apropiat o declarație oficială cu privire la situația proiectului și la planurile noastre pentru viitor”, a anunțat acum Say Agency într-un mesaj publicat pe Telegram.

Perspectiva unor concerte susținute de Kanye West în Rusia a fost criticată de MAE rus

West s-a confruntat în acest an cu anularea unor concerte și interdicții de a susține spectacole în mai multe țări europene, în urma unei serii de declarații antisemite făcute în trecut, inclusiv laude la adresa lui Adolf Hitler și folosirea unor imagini asociate nazismului.

În ianuarie, West și-a cerut scuze pentru aceste declarații, pe care le-a pus pe seama unei leziuni cerebrale nediagnosticate și a unei tulburări bipolare netratate. El a făcut afirmațiile chiar înainte de lansarea primului său album după o pauză de mai mulți ani, ceea ce i-a făcut pe unii să pună sub semnul întrebării sinceritatea sa.

Dacă ar fi avut loc, concertele ar fi făcut din West una dintre cele mai mari vedete internaționale ale muzicii care au vizitat Rusia de la lansarea invaziei în Ucraina în februarie 2022.

Concertele planificate au atras critici din partea unor bloggeri militari ruși pro-război, care au pus sub semnul întrebării oportunitatea găzduirii unui artist american în timp ce Washingtonul continuă să ofere Ucrainei sprijin militar și financiar.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a criticat la rândul ei concertele planificate, calificându-le drept „inacceptabile” și invocând ceea ce ea a descris drept „glorificarea” lui Hitler de către Kanye West.