Concertul anual de jazz din Washington, cu tradiție de aproape 20 de ani, anulat după ce instituția a fost redenumită cu numele lui Donald Trump

Președintele Donald Trump salută mulțimea după ce a susținut un discurs despre economie la Rocky Mount Event Center, din Rocky Mount, Carolina de Nord, vineri, 19 decembrie 2025. Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Un concert de jazz programat pentru Ajunul Crăciunului, la Kennedy Center, a fost anulat, iar gazda spectacolului anual cu tradiție a pus decizia pe seama adăugării numelui președintelui republican al SUA, Donald Trump, la denumirea instituției din Washington, potrivit Reuters.

Consiliul de administrație al Kennedy Center, umplut de președinte cu aliați în cadrul unei preluări ample realizate la începutul acestui an, a decis săptămâna trecută adăugarea numelui lui Trump la denumirea instituției, stârnind reacții dure din partea democraților și ridicând semne de întrebare privind legalitatea acestei modificări.

Kennedy Center este principalul centru național pentru artele spectacolului din SUA.

Consiliul a votat redenumirea emblematicului edificiu din Washington în The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, sau, pe scurt, Trump Kennedy Center.

„Christmas Eve Jazz Jam (Anulat)”, apărea pe site-ul instituției miercuri seară.

„Am ales să anulez concertul nostru de Ajun de Crăciun de la Kennedy Center când am văzut că schimbarea numelui a avut loc vinerea trecută”, a declarat gazda spectacolului, muzicianul Chuck Redd.

Potrivit CNN, Redd, baterist și vibrafonist, care conduce acest concert din 2006, nu intenționează, în acest moment, să reprogrameze reprezentația.

Anularea a fost relatată inițial de agenția Associated Press.

Trump s-a arătat dornic să-și pună amprenta asupra Washingtonului și să-și vadă numele pe clădiri.

Criticii săi spun că a încercat să submineze instituții tradiționale ale Statelor Unite, prin numirea unor loiali la conducere și prin amenințări legate de finanțare.

Trump susține că încearcă să combată ceea ce el numește „biasul liberal”, adică o părtinire ideologică a instituțiilor în favoarea curentelor liberale

Trump i-a înlăturat pe membrii consiliului numiți de fostul președinte Joe Biden, a preluat funcția de președinte al consiliului și l-a numit pe Richard Grenell, aliat de lungă durată și fost ambasador al SUA în Germania, în funcția de președinte al centrului.