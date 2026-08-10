Concesiile solicitate SUA de către Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul vrea inclusiv compensații

Teheranul afirmă că se apropie de un acord final cu Omanul privind stabilirea unor noi rute maritime între cele două țări prin Strâmtoarea Ormuz, dar a reiterat că SUA trebuie să îndeplinească alte condiții, inclusiv plata unor despăgubiri și încetarea sancțiunilor și a amenințărilor militare, înainte ca această cale navigabilă strategică să fie redeschisă comerțului mondial, informează Reuters.

Iranul afirmă că un acord cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz este aproape, dar impune condiții SUA

SUA trebuie să plătească despăgubiri, susține șeful diplomației iraniene

Trump spune că SUA adoptă o abordare „discretă” față de Iran, în timp ce „negociază parțial”

Strâmtoarea, prin care trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, a fost blocată efectiv după atacurile SUA-Israel asupra Iranului din 28 februarie, ceea ce a cauzat creșterea inflației și a prețurilor petrolului.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că negocierile cu Omanul privind modalitățile de navigație prin strâmtoare „se desfășoară fără probleme și în mod constructiv”, cele două părți ajungând la un acord cu privire la harta rutelor maritime, în timp ce unele aspecte tehnice legate de o declarație comună rămân nerezolvate.

El a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă la Teheran, că discuțiile au vizat, de asemenea, mecanismele de navigație în condiții de siguranță, protecția mediului, serviciile maritime și combaterea criminalității, adăugând că astfel de servicii ar implica, în mod normal, primirea unei plăți în schimb.

Condițiile includ compensații

Duminică, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat că un acord cu Oman se află în „etapele finale”, dar a subliniat că Teheranul nu va redeschide canalul decât dacă SUA vor îndeplini anumite cerințe formulate de Teheran.

Iranul și SUA nu sunt angajate în negocieri directe, iar Teheranul nu le va iniția atâta timp cât Washingtonul încalcă acordul provizoriu semnat în iunie, a spus Araqchi, adăugând că se fac schimburi de mesaje prin intermediari.

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Axios, că SUA adoptă o abordare „discretă” față de Iran. „Suntem doar într-o fază de semi-negocieri cu ei. Ne limităm la a observa Iranul, cu inflația sa uriașă și faptul că nu are bani”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Araqchi a afirmat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz va depinde, în parte, de plata de către SUA a unor compensații pentru daunele pe care le-a provocat în urma atacurilor pe scară largă asupra Iranului.

Secretarul în exercițiu al celui mai înalt organism de securitate națională al Iranului, Mohammad Baqer Zolqadr, a enumerat, de asemenea:

încetarea amenințărilor suplimentare ale SUA împotriva Iranului;

încetarea agresiunii împotriva Iranului și a aliaților săi libanezi, palestinieni, yemeniți și irakieni;

ridicarea blocadei navale a SUA din zona Golfului;

ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului;

și deblocarea activelor iraniene înghețate.

Duminică, Iranul a anunțat că fostul comandant al Gărzii Revoluționare (IRGC), Mohsen Rezaei, considerat o figură mai deschisă decât Zolqadr, va prelua funcția de comandant adjunct al organismului care coordonează securitatea și politica externă a țării.

Nu s-a oferit niciun motiv pentru această schimbare și nu a fost clar de la început dacă aceasta va anunța vreo modificare a politicii duse până acum de Teheran.

Prețul țițeiului, în creștere

Prețul petrolului a înregistrat luni o ușoară creștere, ajungând la 84,22 dolari pe baril, pe fondul faptului că optimismul privind un acord pentru redeschiderea strâmtorii a fost temperat de insistența Iranului ca SUA să-i îndeplinească cererile.

La sfârșitul lunii aprilie, prețul de referință global al petrolului Brent a atins aproximativ 126 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 2022 și până atunci, pe fondul perturbărilor continue din sectorul transportului maritim.

Trump, care a afirmat că atacurile asupra Iranului au avut ca scop împiedicarea Republicii Islamice să dezvolte arme nucleare și reducerea capacității acesteia de a amenința regiunea, se află sub presiune să pună capăt unui război devenit extrem de nepopular în SUA, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu în iunie, dar SUA au reimpus în iulie o blocadă navală asupra transportului maritim iranian în Golful Persic, o măsură pe care Teheranul a calificat-o drept o încălcare a armistițiului, care la acel moment fusese deja încălcat.

„Odată ce va fi anunțat acordul privind restabilirea transportului maritim comercial fără obstacole, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub protecția anonimatului.

Măsurile SUA vor fi condiționate de respectarea angajamentelor asumate de Iran, a precizat oficialul.

Declarațiile din partea SUA indică o abordare delicată în vederea încheierii unui acord care, potrivit unor surse citate de Reuters, pare să ofere Teheranului controlul asupra traficului naval care intră în Golful Persic prin strâmtoare – o măsură pe care transportatorii maritimi au calificat-o drept greu de pus în practică.

Atacurile grupării Houthi

Atacurile iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz au fost însoțite de o intensificare a atacurilor din partea aliaților săi din Yemen, rebelii Houthi, care au vizat nave într-un alt punct strategic pentru transportul petrolului, situat pe cealaltă parte a Peninsulei Arabice, între Marea Roșie și Golful Aden.

De asemenea, luna trecută, milițiile Houthi au declarat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite în Marea Roșie, ca ripostă la ceea ce au catalogat drept un asediu saudit asupra lor în Yemen, o acuzație negată de Riad, care susține guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional.

Luptele dintre rebelii Houthi și forțele guvernamentale din Yemen s-au intensificat, armata yemenită anunțând luni că șapte persoane, printre care militari și civili, au fost ucise într-un atac al rebelilor Houthi asupra orașului portuar Mocha, de la Marea Roșie.

Sistemele de apărare aeriană au interceptat și doborât 11 drone ale rebelilor Houthi implicate în atac, a precizat armata yemenită.