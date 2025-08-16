CONCLUZII Cu ce rămânem după summitul din Alaska: De la prietenia afișată de Putin și Trump la victoria obținută de fostul spion KGB

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, au avut vineri un schimb de cuvinte cordiale, dar au părăsit mult așteptatul summit din Alaska fără un acord privind încetarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina și fără a dezvălui ce ce au discutat, notează Reuters.

Iată câteva lucruri cu care rămânem în urma întâlnirii între președinții Statelor Unite și Rusiei din Anchorage:

Prietenie și laude reciproce

Nu au lipsit gesturile cordiale dintre cei doi lideri când s-au întâlnit pe pistă, la scurt timp după aterizarea la baza militară americană din Alaska. Trump și Putin s-au salutat ca niște vechi prieteni pe covorul roșu întins pentru prima lor întâlnire din 2019 și până acum. Și-au strâns mâinile, au zâmbit larg și s-au atins pe braț într-o expresie de afecțiune evidentă.

Această cordialitate a mai dispărut când au apărut în fața presei câteva ore mai târziu, deși ambii s-au străduit să se laude reciproc.

Trump, care era gazda summitului, i-a cedat cuvântul lui Putin, care a vorbit primul și a spus că se bucură să-l vadă pe Trump în viață, o referire la tentativa de asasinat la care Trump a supraviețuit anul trecut.

Trump a spus că a avut întotdeauna o relație fantastică cu șeful Kremlinului, s-a referit la el cu numele mic și a calificat cuvintele lui Putin ca fiind profunde.

Nu s-a mai spus nimic despre frustrarea lui Trump față de Putin în legătură cu războiul pe care acesta l-a pornit în 2022 sau amenințarea cu sancțiuni dacă nu se iau măsuri pentru a-l încheia.

Eforturile lor de a proiecta o relație personală pozitivă au ascuns un adevăr fundamental: lăsând la o parte prietenia, ei nu au anunțat un acord pentru a pune capăt războiului.

„În căutarea păcii” nu s-a găsit niciun acord

Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Putin, Trump a declarat că obiectivul său pentru summit era încetarea luptelor dintre Rusia și Ucraina. Câteva ore mai târziu, când liderii au ieșit din întâlnirea cu consilierii, nu se concretizase niciun acord.

„Am făcut progrese importante astăzi”, a declarat Trump, fără a da detalii. „Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a insistat el.

Înainte de summit, Trump și consilierii săi au încercat să reducă așteptările privind o evoluție semnificativă, atitudine aflată departe de promisiunea sa din campania prezidențială de a pune capăt războiului în 24 de ore.

Dar Trump a clarificat că dorea un acord de încetare a focului, iar fundalul locului de desfășurare a summitului avea inscripția „În căutarea păcii”.

Trump a părăsit Alaska fără rezultate notabile, afectând imaginea sa de negociator și privându-l de o realizare pe care să o poată folosi în campania sa nu tocmai subtilă pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Putin n-a renunțat la linia rusă privind „cauzele conflictului”

Putin a demonstrat că știe să spună lucrurile pe care Trump vrea să le audă, fără a face însă concesii semnificative. El a susținut afirmația lui Trump că, dacă Trump ar fi fost președinte acum patru ani în locul democratului Joe Biden, războiul din Ucraina nu ar fi început niciodată.

„Sunt destul de sigur că așa ar fi fost”, a spus Putin, care a declanșat invazia în Ucraina deși Biden l-a avertizat să nu o facă.

În ciuda faptului că a susținut teoria lui Trump privind originile războiului, Putin a dat de înțeles că războiul din Ucraina era departe de a fi rezolvat.

„Pentru ca soluția să fie durabilă, trebuie să eliminăm toate cauzele conflictului. Rusia are propriile interese naționale”, a spus Putin.

Deși nu a dat detalii acum, el a susținut de mai multe ori în trecut că extinderea NATO spre est a fost cauza principală a războiului, deoarece a pus în pericol supraviețuirea țării sale, o idee respinsă de alianța militară occidentală.

Putin s-a angajat să lupte până când va putea garanta o Ucraina demilitarizată și neutră.

Având în vedere că aceste obiective sunt departe de a fi atinse, accentul pus de Putin vineri pe „rădăcinile conflictului” și „interesele naționale” sugerează că este pregătit să continue lupta.

O victorie pentru fostul spion KGB

La summitul din 2018 de la Helsinki, în urma întrebărilor jurnaliștilor americani, Trump a luat partea lui Putin în detrimentul agențiilor secrete americane cu privire la acuzațiile că Rusia a intervenit în alegerile din 2016 și a dat vina atât pe Washington, cât și pe Moscova pentru deteriorarea relațiilor dintre SUA și Rusia.

Cuvintele sale au stârnit critici aspre din partea democraților și republicanilor din țara sa. Putin, între timp, a confirmat că și-a dorit ca Trump să câștige alegerile din 2016.

Cei doi lideri au evitat vineri orice posibilitate de incidente în fața mass-media. După ce au făcut declarații, au refuzat să răspundă la întrebări, privând reporterii de șansa de a afla detalii despre discuțiile lor.

Dar Putin a obținut o victorie doar prin invitație. Președintele rus a fost ostracizat de alți lideri mondiali, așa că întâlnirea sa cu cel mai puternic om din lume a fost o victorie pentru fostul spion KGB, iar satisfacția sa aparentă în acest sens a fost evidentă.

Absența lui Zelenski și contrastul cu ambuscada din Biroul Oval

Un alt lucru de remarcat la acest summit a fost absența celui care conduce țara a cărei soartă se află acum în mâinile lui Trump și a unui președinte acuzat de crimine de război, notează și The Guardian.

Contrastul dintre ambuscada lui Trump și JD Vance din Biroul Oval din februarie contra lui Zelenski și conexiunea personală dintre Trump și Putin – unii ar putea chiar numi-o căldură – manifestată la Anchorage este greu de ignorat.

Kievul s-ar putea consola probabil cu faptul că Trump nu pare să fi acceptat toate cerințele lui Putin, dar summitul nu a făcut prea mult pentru a asigura Ucraina că poate, așa cum s-a exprimat Zelenski, să continue să „se bazeze pe America”.

În încheierea declarațiilor sale către mass-media, Trump, aproape ca și când ar fi uitat de el, a spus că îl va suna pe liderul ucrainean „foarte curând”, alături de liderii NATO.