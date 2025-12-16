Condamnare grea la închisoare pentru bărbatul care a intrat cu mașina în mulțimea care sărbătorea câștigarea titlului de Liverpool

Imagini de după ce o mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea câștigarea Premier League de către Liverpool: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Britanicul care a rănit peste 130 de persoane în mai în timpul paradei organizate după câștigarea Premier League de către Liverpool a fost condamnat marți la 21 de ani și jumătate de închisoare.

Pe 26 mai 2025, Paul Doyle, în vârstă de 54 de ani, a intrat cu mașina în mulțimea care sărbătoarea câștigarea titlului de către Liverpool. El și-a recunoscut vina în timpul procesului și a motivat că a recurs la acest atac pentru că și-a pierdut cumpătul.

La termenul de luni, procurorul Paul Greaney l-a descris pe bărbat drept „un bărbat furios, pe care mânia îl cuprinsese complet” când a intrat deliberat cu mașina în mulțime și a rănit 134 de persoane, dintre care 8 erau copii.

„Nu numai că a provocat răni pe scară largă, dar a și generat groază în rândul celor care participaseră la ceea ce credeau că va fi o zi plină de bucurie”, a explicat procurorul.

„Dispreț pentru viața umană”

Avocatul apărării, Simon Csoka a declarat în fața instanței că „inculpatul este îngrozit de ceea ce a făcut, este plin de remușcări, rușine și regret profund pentru toți cei care au fost răniți sau au suferit.”

În discursul în care a anunțat condamnarea lui Doyle, judecătorul Andrew Menary a afirmat că „este aproape imposibil de înțeles cum o persoană cu mintea întreagă ar putea acționa așa”.

„A conduce un vehicul în mulțimea de pietoni cu atâta insistență și dispreț pentru viața umană sfidează înțelegerea obișnuită”, i s-a adresat direct judecătorul.

Imaginile filmate în timpul paradei arată oameni care sunt aruncați în sus de mașina care intra în mulțime. Când autovehiculul s-a oprit, fani furioși s-au repezit spre el și au început să lovească geamurile și să deschidă portierele în timp ce polițiștii interveneau pentru a-i opri să pună mâna pe șofer.